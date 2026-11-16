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A man giving bribe money in a brown envelope to another businessman in a corruption scam
Nyitókép: Atstock Productions/Getty Images

Borítékban kapta a kenőpénzt a kormányhivatali vezető, videón az átadás

Infostart / MTI

Vesztegetéssel gyanúsított kormányhivatali vezető letartóztatásának meghosszabbítását indítványozta az ügyészség – tájékoztatta a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF).

Felidézték, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentése alapján indult ügyben a rendelkezésre álló adatok szerint egy hatósági engedélyezéssel foglalkozó kormányhivatali osztályvezető néhány ügyféllel tartós korrupciós kapcsolatot alakított ki.

A tisztviselő az ügyfeleket 2025 őszétől legalább 10 esetben fogadta a kormányhivatalban, ahol átvette tőlük az ügyintézésre szánt iratokat és a borítékba rejtett vesztegetési pénzt. A gördülékeny ügyintézés érdekében átadott összeg az utolsó alkalommal közel 200 000 forint volt – tartalmazza a közlemény.

A nyomozó ügyészség gyanúsítottként hallgatta ki az elkövetőt, és indítványozta a letartóztatását, amelyet a nyomozási bíró egy hónapra elrendelt. A KNYF az elkövető letartóztatása mellett folytat nyomozást vezető beosztású hivatalos személy által üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt – ismertették.

A tájékoztatás szerint a tisztviselő terhére rótt bűncselekmények büntetési tétele – a bűnhalmazatra tekintettel – öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés. Emellett a letartóztatását a szökés és elrejtőzés, a bűnismétlés, illetve a büntetőeljárás befolyásolásának veszélye indokolta.

A nyomozó ügyészség álláspontja szerint a gyanúsítottal szemben továbbra is szükséges a legszigorúbb személyi szabadságot érintő kényszerintézkedés fenntartása, ezért indítványozta a letartóztatás meghosszabbítását, amelyről a bíróság a napokban dönt – írták.

Az ügyben az osztályvezetőn kívül egy másik személyt hallgattak ki gyanúsítottként – olvasható a közleményben.

Az alább látható videón az iratok közé rejtett korrupciós pénz átvétele látható:

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