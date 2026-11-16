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Nyitókép: MTI/Veres Nándor

Összevissza pecsételgettek a hatvani kórházban? Sőt!

Infostart / MTI

Súlyos szabálytalanságokat tárt fel a Hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet korábbi főigazgatójának tevékenységével kapcsolatban az Egészségügyi Minisztérium átfogó vizsgálata.

A vizsgálat kiterjedt a vezetői feladatok és a gyógyító munka ellátására, az osztályos beosztások és jelenléti ívek szabályszerűségére, valamint a főigazgató részére folyósított juttatásokra. Az ellenőrzés kiemelten vizsgálta a sürgősségi betegellátó osztályon (SBO) ellátott feladatokat – írták.

A minisztérium közlése szerint a vizsgálat megállapította, hogy a főigazgató orvosi pecsétjét műszakban dolgozó mentőtisztek használták, miközben a főigazgató szabadságon volt, és külföldön tartózkodott. Az ambuláns dokumentációban a pecsét mellett olyan aláírások is szerepeltek, amelyekről a vizsgálat nem tudta egyértelműen megállapítani, kitől származnak.

A dokumentumok szerint

a főigazgató a vezetői feladatai mellett két osztályon is végzett gyógyító tevékenységet.

A beosztások és a jelenléti ívek több alkalommal ugyanarra az időpontra két különböző helyszínen is munkavégzést rögzítettek. Továbbá a vizsgált időszakban rendkívül magas ügyeleti és készenléti óraszámokat számoltak el a főigazgatónak. A mozgóbérként elszámolt juttatások révén havi szinten több millió forint többletdíjazásban részesült. A vizsgálat azt is megállapította, hogy több alkalommal ugyanarra az időszakra ügyeleti és készenléti díjat is elszámoltak – ismertették.

A vizsgálat megállapításai alapján a korábbi főigazgató munkaviszonyát megszüntették – közölte a tárca.

Mint írták, a minisztérium az intézményi ellenőrzések során kiemelten vizsgálja, hogy

  • a munkaidő-nyilvántartások a tényleges munkavégzést tükrözik-e,
  • az ügyeleti és készenléti díjakat jogszerűen számolják-e el, és
  • a betegellátási dokumentációból egyértelműen megállapítható-e, ki végezte az ellátást.

Jelezték, a minisztérium kivizsgálja azokat az eseteket, amelyekben felmerül, hogy valaki a szabályok megkerülésével vagy az ellenőrzés hiányosságait kihasználva jogosulatlan anyagi előnyhöz jutott. A vizsgálat megállapításai alapján kezdeményezi a szükséges munkáltatói intézkedéseket, valamint a jogalap nélkül kifizetett összegek visszakövetelését, ha annak jogszabályi feltételei fennállnak, orvosetikai vétség gyanúja miatt az illetékes etikai szervhez fordul, a feltárt ellenőrzési hiányosságokat pedig az érintett intézményekkel együttműködve megszünteti – sorolták.

A Hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet főigazgatóját, Szedlák Miklós Györgyöt augusztus 26-án mentette fel tisztségéből az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője.

Szeptember elején Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter azt közölte, továbbra is folyamatban van egy a hatvani kórházban történt ügy kivizsgálása, miután egy betegszállító autóban halt meg egy idős csányi nő, akit kiszáradással és húgyúti fertőzéssel kezelték, majd a sürgősségi megfigyelés után hazaküldték a hatvani kórházból. A tárcavezető akkor azt írta közösségi oldalán, a kórház korábbi főigazgatója vezetői megbízását nem a vizsgált eset miatt vonták vissza.

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Kezdőlap    Bűnügyek    Összevissza pecsételgettek a hatvani kórházban? Sőt!

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