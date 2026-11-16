Meghalt a labdával fejbe talált ifjú argentin labdarúgó

Elhunyt Abel Núnez, az argentin FC Ezeiza labdarúgója, a Nueva Estrella futsaljátékosa, miután egy mérkőzésen labdával fejbe lőtték.

Az FC Ezeiza közösségi oldalának tájékoztatása nyomán Abel Núnez pénteken, a Muniz elleni korosztályos meccsen sérült meg. Az argentin sajtóban megjelent hírek alapján egy felszabadító rúgás találta el a 2008-as születésű labdarúgó fejét, aminek hatására Núnez eszméletét vesztve esett össze a pályán. Miután a helyszínen azonnal ellátták, kórházba szállították, ahol megműtötték. Az állapota azonban nem javult, és vasárnap este a klub már a halálhírét közölte.

Az Ezeiza pénteki mérkőzését a történtek után azonnal félbeszakították, miként a Nueva Estrella is lemondta hétvégi összecsapását.

Az eset mindössze másfél héttel azután történt, hogy a spanyol másodosztályú bajnokságban Jesus Owono, az FC Andorra kapusa akció közben a félpályánál ütközött a Tenerife csatárával, Jesús de Miguellel, aki ennek következtében másnap életét vesztette.