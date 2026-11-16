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Nyitókép: Pixabay

Meghalt a labdával fejbe talált ifjú argentin labdarúgó

Infostart / MTI

Abel Núnez mindössze tizennyolc éves volt. Egy szerencsétlenül sikerült lövés találta fejbe, aminek következtében elveszítette az eszméletét. Az orvosok nem tudták megmenteni az életét.

Elhunyt Abel Núnez, az argentin FC Ezeiza labdarúgója, a Nueva Estrella futsaljátékosa, miután egy mérkőzésen labdával fejbe lőtték.

Az FC Ezeiza közösségi oldalának tájékoztatása nyomán Abel Núnez pénteken, a Muniz elleni korosztályos meccsen sérült meg. Az argentin sajtóban megjelent hírek alapján egy felszabadító rúgás találta el a 2008-as születésű labdarúgó fejét, aminek hatására Núnez eszméletét vesztve esett össze a pályán. Miután a helyszínen azonnal ellátták, kórházba szállították, ahol megműtötték. Az állapota azonban nem javult, és vasárnap este a klub már a halálhírét közölte.

Az Ezeiza pénteki mérkőzését a történtek után azonnal félbeszakították, miként a Nueva Estrella is lemondta hétvégi összecsapását.

Az eset mindössze másfél héttel azután történt, hogy a spanyol másodosztályú bajnokságban Jesus Owono, az FC Andorra kapusa akció közben a félpályánál ütközött a Tenerife csatárával, Jesús de Miguellel, aki ennek következtében másnap életét vesztette.

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