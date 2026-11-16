Potyogott a szigetelés és a vakolat az esőtől egy budapesti lakóparkban

Több méter magasból zuhantak le az erkélyek burkolatai a ferencvárosi City Pearl lakóparkban a csütörtöki heves esőzés során – számolt be róla az atv.hu.

A közösségi médiában is több felvétel jelent meg a lehulló burkolatokról. Bár maguk az erkélyek nem szakadtak le, a lezuhanó törmelék komoly veszélyt jelenthetett volna az arra járókra. Péntek reggel a hatóságok lezárták az épületek előtti gyalogosforgalmat.

Egy lakó szerint nem most történt először ilyesmi, korábban is megesett már. Mint mondta, csoportba tömörülve többen is jelezték, levált ez-az az erkélyekről. Hozzátette, hogy bár személy szerint biztonságban érzi magát, viharban nem szívesen tartózkodna az érintett részen, és az autójával sem parkolna ott. A csatornának egy, az építőiparban dolgozó járókelő elmondta, szerinte kivitelezési hiba állhat a dolog mögött.

Rezsnyák Péter műszaki ellenőr szerint a lehullott rétegnek jelentős súlya lehetett, ezért különösen veszélyes, ha valakire ráesik. A szakember ugyanakkor hangsúlyozta: a látottak alapján nem az épület tartószerkezete sérült meg. Elmondása szerint az átázott hőszigetelés és vakolat akár 100–150 kilogrammot is nyomhat, így egy nagyobb darab lezuhanása súlyos sérülést okozhatott volna.

A beruházó cég kommunikációs és marketing-menedzsere az eset kapcsán írásban közölte: az erkélyek statikailag biztonságosak, a felmerült problémát vízelvezetési hiba okozta. A javítási munkálatok megkezdődtek, a hibát a tervek szerint rövid időn belül elhárítják.