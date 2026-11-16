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Concept of Eurozone, European economy, stock market in EU
Nyitókép: Oleg Elkov/Getty Images

Megszólalt az MNB alelnöke a forint jövőjéről, fontos részleteket árult el

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Nem tartható hosszú ideig, hogy egy ország a GDP 5-7 százalékát kitevő nettó finanszírozási szükséglettel fusson évekig, a költségvetést éppen ezért az euróbevezetési tervektől függetlenül mindenképp ki kellett volna igazítani – mondta egy hétfői konferencián a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Kurali Zoltán kiemelte, legkorábban 2032 januárjában fizethetünk először a közös devizával, amihez legkésőbb 2029 elején be kell lépnünk az ERM-II- árfolyamrendszerbe.

A kormány jelenlegi tervei alapján Magyarország 2030-ra teljesítheti az euróbevezetés feltételeit, majd a gyakorlatban legkorábban 2032 januárjában vezetheti be a közös devizát. Ehhez azonban legkésőbb 2029 elején be kell lépnünk az ERM2 árfolyamrendszerbe – mondta Kurali Zoltán.

A Magyar Nemzeti Bank alelnöke szavai alapján az euró bevezetéséhez elsőként a csatlakozási szándékot kell előkészíteni. Ehhez szükség van egy átfogó stratégiára, egy munkacsoportra és egy koordinációs testületre. A folyamat több eleme már adott, így például a középtávú költségvetési terv és az árstabilitás iránti elkötelezettség is, utóbbit az inflációs cél csökkentése is jelzi.

A következő lépés egy kormánydöntés lenne, amelyet az Európai Központi Bankkal és az Európai Bizottsággal folytatott egyeztetések követnének. Ezek során tisztáznák, milyen feltételeket kell teljesítenie Magyarországnak a csatlakozáshoz. Az alelnök hangsúlyozta, hogy

ezekről a követelményekről tárgyalni is lehet, a megfelelő megállapodás kialakítása pedig a kormány és a Pénzügyminisztérium közös feladata lesz.

Az euró előnyei kapcsán a Magyar Nemzeti Bank alelnöke kiemelte: ha jól csinálják, akkor már maga a konvergencia folyamata elhozza a horgonyzott inflációs és kamatvárakozásokat. Hozzátette, ez csökkenő hatást gyakorol a hozamokra és az elvárt reálkamatszintre is.

Kurali Zoltán szerint a kockázati prémium csökkenésében fontos szerepet játszik az árfolyamkockázat megszűnése is. Ha a forint és az euró közötti árfolyam ingadozása kikerül a befektetők számításaiból, az az árazási döntéseikre is hatással lesz. Mint hangsúlyozta, ennek különösen egy Magyarországhoz hasonló, kis, nyitott gazdaság esetében van jelentősége, ahol az árfolyam változása és az arra vonatkozó várakozások jelenleg meghatározó tényezők.

Kiemelte továbbá, hogy tévedés lenne azt gondolni, hogy az euróbevezetési tervek miatt kellene kiigazítani a költségvetést, ezt mindenképpen meg kéne tenni.

Mint fogalmazott, hosszú távon nem fenntartható, hogy az ország évről évre a GDP 5-8 százalékát elérő nettó finanszírozási igénnyel működjön, miközben a nominális államadósság hat év alatt megduplázódik. Szerinte ez a helyzet nem tartható fenn korlátlan ideig, ezért a költségvetést az euró bevezetésétől függetlenül is mindenképpen ki kell igazítani.

Az MNB alelnöke hangsúlyozta: az euró bevezetéséhez az államadósságot is csökkentenie kell az országnak.

A cikk alapjául szolgáló összeállítást Barkóczi Bence készítette.

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Kezdőlap    Gazdaság    Megszólalt az MNB alelnöke a forint jövőjéről, fontos részleteket árult el

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