A javaslat a Médiatanács 2027. évi működési költségvetésének kiadási és bevételi főösszegére 1 milliárd forintot, míg a Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok kiadási és bevételi főösszegére egyaránt 1,625 milliárd forintot irányoz elő.

A megszűnt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) helyett létrejövő sajtóalap kiadási és bevételi főösszegét 4,625 milliárd forintban határozza meg a tervezet.

Az NMHH kiadásai közül a foglalkoztatottak személyi juttatásaira 17,980 milliárd forint szerepel a javaslatban, amely leszögezi: a terv 770 fős, azaz az előző évi létszámkerethez képest 30 fővel alacsonyabb létszámmal készült. Külső személyi juttatásokra 465 millió forintot szán a tervezet; ez az összeg 99 millió forinttal kevesebb az előző évi tervértékhez képest.

A dologi kiadások tervjavaslata 22,095 milliárd forintot tartalmaz, egyéb működési célú kiadásokra (például nemzetközi tagdíjakra) pedig 4,075 milliárd forintot szán a tervezet.

A beruházási kiadások tervjavaslata 3,850 milliárd forinttal számol, egyebek között szoftverek, informatikai eszközök és műszerek beszerzésére, cseréjére.

A javaslat hangsúlyozza, hogy az NMHH költségvetési támogatást, hozzájárulást nem vesz igénybe, kizárólag saját bevételeiből gazdálkodik.

A közhatalmi bevételek közül a frekvenciadíjak 43,8 milliárd, az azonosítók díja 2,610 milliárd, míg a felügyeleti díj 4,750 milliárd forintot tesznek ki. Ezen felül igazgatási szolgáltatási díjából, üzemeltetési díjakból, bírságokból és késedelmi pótlékokból összesen mintegy 380 millió forint bevételt tervez a javaslat.

Működési bevételekből 9,158 milliárd forint szerepel a tervezetben.

A Médiatanács működési költségvetésében személyi juttatásokra 374 millió, dologi kiadásokra 528 millió forint szerepel, míg a költségvetési támogatás előirányzata 575,8 millió, a működési bevételeké pedig 424,2 millió forint.

A javaslatban a Médiatanács kezelésében lévő előirányzataként szerepelnek az NMHH által kiszámlázandó, de véglegesen a sajtóalapot illető médiaszolgáltatási és pályázati díjak, valamint a bírság összege.

A sajtóalap nyilvános pályázatok útján folyósítandó 2027-es támogatási kerete 3,973 milliárd forint lesz, ezen felül személyi juttatások, dologi kiadások és beruházások szerepelnek a tervezett kiadások között.