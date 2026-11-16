Vádat emeltek és végrehajtandó börtönbüntetést indítványoznak egy taxisofőr ellen, aki egy vita során késsel támadt utasára – közölte hétfőn a Fővárosi Főügyészség.

A közlemény szerint 2024. április 20-án éjjel a külföldi állampolgárságú sértett és magyar barátnője szórakozni volt a VI. kerületben, majd másnap hajnalban – hazafelé tartva – a Dob utcában fuvart kértek a 24 éves vádlottól.

A taxiban ismeretlen okból szóváltás alakult ki a sofőr és utasai között, ezért a sértett barátnője kiszállt az autóból, amikor azonban a férfi is távozni akart, a vádlott kiugrott az első ülésről, előrántott egy kést, és azzal a félig nyitott hátsó ajtón keresztül többször megszúrta utasa felsőtestét, valamint védekezésképpen maga elé emelt karját. A férfinak végül sikerült kiszállnia az autóból, és otthagyta a vádlottat.

Az ügyészség álláspontja szerint bár a megkéselt sértett könnyebben sérült, azonban a támadás eszközére, jellegére és a támadott testtájékra figyelemmel, az életveszélyes sérülésnek is fennállt a reális veszélye, annak elmaradása a sértett védekezésének, illetve a véletlennek volt köszönhető.

Ezt követően a vádlott visszaült a taxijába, és a helyszíntől távolodó sértett után indult, majd többször is a járdán haladó sértett irányába kormányozta az autót, a férfinak azonban sikerült elugrania.

A Fővárosi Főügyészség a taxisofőrt életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével, valamint közúti veszélyeztetés bűntettével vádolja, és vele szemben végrehajtandó börtönbüntetést, közúti járművezetéstől eltiltást, továbbá személytaxi-vezetői foglalkozástól való végleges hatályú eltiltást is indítványoz a vádiratban – áll a közleményben.