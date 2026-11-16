Több milliárdnyi túlfizetést hagytak elévülni az adózók a NAV szerint

Elévülhet a túlfizetés, tavaly mintegy 4 milliárd forintról feledkeztek meg az adózók – hívta fel a figyelmet hétfői közleményében a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV).

Mint írták: év végén éppen ezért érdemes ellenőrizni az adószámla aktuális egyenlegét a NAV Ügyfélportálján (ÜPO) vagy a NAV-Mobil alkalmazás Adószámla funkciójában. Amennyiben az adószámla-egyenleg nulla, nincs teendő, ám ha tartozást mutat, a késedelmi pótlék miatt érdemes azt minél előbb rendezni, és a túlfizetéssel is foglalkozni kell – tették hozzá.

Egy 2021-ben keletkezett túlfizetés 2026. december 31-én elévül, addig rendelkezhet róla az adózó

– hozta fel példaként az adóhatóság, utalva az 5 éves általános elévülési időre. Csak valós túlfizetést lehet visszaigényelni. A túlfizetés több ok miatt látszólagos lehet, ilyen amikor a befizetés már megjelenik az adószámlán, a bevallás adatai viszont még nem változnak, mert javítás alatt állnak – fűzték hozzá. Kitértek rá, ugyancsak látszólagos túlfizetést okozhat az évközi adóelőleg megfizetése és a bevallás későbbi benyújtási határideje is, például, ha ingatlan-bérbeadás alapján személyi jövedelemadót kell fizetni.

A NAV közölte, a kifizetés lényeges feltétele, hogy az elévülési időn belül valamennyi bevallást benyújtsák.

Túlfizetéskor a többlet visszatérítése az Átvezetési és kiutalási kérelem (ATVUT17) űrlapon kérhető, a legegyszerűbben az ÜPO-n keresztül: az adószámla lekérdezése után a Túlfizetés rendezése gombbal, külön segédprogram telepítése nélkül

– jegyezték meg. Aki a papíralapú ügyintézést választja, annak a nyomtatványt kinyomtatva, aláírva, meghatalmazott esetén a meghatalmazást csatolva kell benyújtani a NAV-hoz, postán vagy személyesen az ügyfélszolgálaton.