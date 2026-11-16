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Nyitókép: Getty Images/sengchoy

Tényleg szülői értekezletet hirdet az Oktatási Minisztérium

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Az esemény kifejezetten interaktív lesz, nem terveznek hagyományos előadásokat.

Interaktív párbeszédet kezdeményez a szülőkkel és pedagógusokkal az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium (OGYM). A tárca közölte: megszervezik az ország legnagyobb szülői értekezletét, amelyen a közoktatási államtitkár személyesen válaszolja meg az érdeklődők kérdéseit.

A minisztérium közölte: az Ország Legnagyobb Szülői Értekezlete című rendezvényt november 24-én tartják meg, azzal a céllal, hogy az iskolai mindennapok legfontosabb kérdéseire, problémáira az érintettekkel közösen találjanak megoldásokat. Az esemény házigazdája Kókayné Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár lesz – tették hozzá.

A részletekről közölték: a programra az ország minden pontjáról várják a szülőket, diákokat és pedagógusokat – lehetőleg minél vegyesebb összetételben –, hogy „valódi párbeszéd induljon azokról a változtatásokról, amelyek akár rövid távon is érdemi javulást hozhatnak”.

Az esemény kifejezetten interaktív lesz, nem terveznek hagyományos előadásokat – emelte ki az OGYM, hozzátéve: a program első részében kiscsoportos beszélgetések várhatók, amelyeknek asztaltémáit a jelentkezők regisztrációkor beküldött javaslatai alapján állítják össze. Felhívták a figyelmet: a közös gondolkodáshoz már ebben a szakaszban csatlakozik a közoktatási államtitkár is.

Az esemény második felében interaktív panelbeszélgetés következik, államtitkári, valamint szülői szervezeti, pedagógus- és lehetőség szerint diákképviselő részvételével – folytatták.

A tájékoztatás szerint a panel témáit a kiscsoportos beszélgetések eredményei határozzák meg: az asztaloknál felmerült legfontosabb kérdéseket körülbelül tíz témakörbe rendezik, majd a helyszíni résztvevők és az online közvetítést követők Kahoot segítségével szavazhatnak arról, melyek kerüljenek a panelbeszélgetés középpontjába.

Hangsúlyozták, hogy a panelbeszélgetést élőben közvetítik majd az OGYM Facebook-oldalán. Az online nézők a témák megszavazásával is bekapcsolódhatnak a programba, sőt a panel alatt kérdéseket is beküldhetnek, amelyek közül a kérdésmoderátor néhányat beemel a beszélgetésbe – írta a minisztérium.

„A beszélgetés átfogó témája a szülők, pedagógusok és diákok együttműködése, illetve az iskolai élet mindennapjai, de ezen belül kifejezetten nyitottak vagyunk a résztvevőket foglalkoztató kérdésekre” – fogalmazott a szaktárca, jelezve: nem szeretnék előre meghatározni, hogy mely problémákról, témákról kell beszélgetni. „Az a célunk, hogy a résztvevők tapasztalataiból induljunk ki, és közösen azonosítsuk azokat a problémákat, amelyek sokakat érintenek, és amelyekben akár helyi, iskolai közösségi szinten, akár oktatásirányítási döntésekkel viszonylag gyorsan előrelépést lehetne elérni” – közölték.

Rögzítették: a szülői értekezlet november 24-én 17 órától 20 óráig tart majd. A programot budapesti helyszínen szervezik, ahol személyesen nyolcvanan vehetnek részt. A tárca hangsúlyozta, hogy a résztvevők kiválasztása a jelentkezők nagy száma miatt alapvetően sorsolással történik, ugyanakkor figyelnek arra, hogy a résztvevők életkor, szerepük (például szülő, pedagógus, diák) és lakóhelyük szerint is minél sokszínűbb csoportot alkossanak.

Az Ország Legnagyobb Szülői Értekezletére november 20-ig lehet jelentkezni a minisztérium Facebook-oldalán.

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Kezdőlap    Belföld    Tényleg szülői értekezletet hirdet az Oktatási Minisztérium

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