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Forsthoffer Ágnes, az Országgyûlés elnöke az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. november 9-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Forsthoffer Ágnes megvonta a szót Magyar Pétertől

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A miniszterelnök ügyrendi javaslattal kért szót, de más témáról kezdett beszélni, ezért a házelnök elvette tőle a szót.

Magyar Péte miniszterelnök a heves reggeli napirend előtti viták után hétfőn egy alkalommal az Országgyűlésben ügyrendi javaslattal kért szót a Telex beszámolója szerint, de az alkalmat arra használta fel, hogy bejelentse: hogy Hanusi Péter, Mátészalka KDNP-s polgármestere kilépett a pártból, és feloszlatták a helyi alapszervezetet. „És ő csak az első…” – mondta a kormányfő, amikor Forsthoffer Ágnes, a Ház tiszás elnöke megvonta tőle a szót, mondván: ez nem napirendi javaslat.

Az ügy előzménye, hogy Mátészalka polgármestere bejelentette, hogy megszűnt a KDNP helyi alapszervezete. Hanusi Péter közlése szerint a döntéssel megszűnt az alapszervezetben betöltött elnöki tisztsége és a párttagsága is. Magyar Péter miniszterelnök erre a reagálva azt írta közösségi oldalán: a Fidesz-KDNP 38 évet élt, „vége van”.

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Kezdőlap    Belföld    Forsthoffer Ágnes megvonta a szót Magyar Pétertől

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