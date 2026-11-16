Forsthoffer Ágnes megvonta a szót Magyar Pétertől

Magyar Péte miniszterelnök a heves reggeli napirend előtti viták után hétfőn egy alkalommal az Országgyűlésben ügyrendi javaslattal kért szót a Telex beszámolója szerint, de az alkalmat arra használta fel, hogy bejelentse: hogy Hanusi Péter, Mátészalka KDNP-s polgármestere kilépett a pártból, és feloszlatták a helyi alapszervezetet. „És ő csak az első…” – mondta a kormányfő, amikor Forsthoffer Ágnes, a Ház tiszás elnöke megvonta tőle a szót, mondván: ez nem napirendi javaslat.

Az ügy előzménye, hogy Mátészalka polgármestere bejelentette, hogy megszűnt a KDNP helyi alapszervezete. Hanusi Péter közlése szerint a döntéssel megszűnt az alapszervezetben betöltött elnöki tisztsége és a párttagsága is. Magyar Péter miniszterelnök erre a reagálva azt írta közösségi oldalán: a Fidesz-KDNP 38 évet élt, „vége van”.