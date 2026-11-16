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Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter sajtótájékoztatója Székesfehérváron 2026. november 16-án.
Nyitókép: Facebook/Vitézy Dávid

Újabb helyen vezetik be a bankkártyás utazási lehetőséget

Infostart / MTI

A közlekedési és beruházási miniszter annak apropóján hangsúlyozta az együttműködés fontosságát, hogy Budapest után elsőként Székesfehérváron is bevezetik a buszjáratokon a Pay&Go fizetési rendszert.

Van értelme együttműködni a kormánynak a városokkal, nem érdemes pártpolitikai kérdést csinálni, hanem azt kell keresni, hogyan tudják a magyar embereket a legjobban szolgálni – hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn azon a sajtótájékoztatón, ahol bejelentették, hogy Pay&Go kártyás jegyvásárlási rendszert vezetnek be Székesfehérvár egyes helyi buszjáratain.

Vitézy Dávid a készpénzmentes fizetési lehetőség bevezetésével kapcsolatban megjegyezte, ez egy jó példa a kormány és egy nagyváros együttműködésére, ám úgy vélte, „e téren számos feladatunk és számos lehetőségünk van még”.

A miniszter közölte, hogy hétfőtől a fehérvári helyi autóbuszok egy jelentős részén, 36 járművön – egyelőre tesztüzemben – elérhető az új szolgáltatás, így akár okosórával, akár okostelefonnal, akár klasszikus fizikai bankkártyával lehet jegyet vásárolni és nem kell készpénzzel fizetni. Hozzátette:

Budapesten kívül Székesfehérvár az első város Magyarországon, ahol ilyen rendszer indul, és országosan az első, ahol autóbuszokon bevezetik ezt a fizetési módot.

A tárcavezető megemlítette, hogy dolgoznak a készpénzmentes fizetés kiterjesztésén Budapest térségében is, illetve Budapesten szeretnék elérni, hogy valamennyi buszon, villamoson lehessen ilyen módon fizetni a jegyért. Előbbi alapja a kormány és a főváros megállapodása, amely szerint a Budapesti Közlekedési Központba (BKK) 50 százalékban beszáll az állam, és a teljes fővárosi régióban a BKK fogja ellátni a megrendelői feladatokat.

A miniszter jelezte, hogy a bankkártyás fizetés lehetőségét szeretnék biztosítani minden olyan vidéki városban, ahol a helyi közlekedésben jelen van az állam, jelen van a MÁV-csoport. Vitézy Dávid elmondta, hogy

a készpénzmentes fizetéssel egyidőben az összes fehérvári autóbuszra felkerültek azok a fedélzeti számítógépek, amelyek segítségével – valós idejű információk alapján – a MÁV applikációban követhető lesz, merre járnak a járművek.

Ebben is első Székesfehérvár, hiszen az első olyan megyei jogú város, ahol elindult ez az online szolgáltatás – fűzte hozzá.

A közösségi közlekedés iránt elkötelezett és azt támogató kormánya van Magyarországnak, ezt jelzi az is, hogy a Baross Gábor-terv keretében „újra elővesszük azt a beruházást”, ami a vasútállomás mellett egy új autóbusz pályaudvar megépítését, intermodális csomópont létrehozását jelenti Székesfehérváron – emelte ki a tárcavezető. Hozzátette: korábban volt már építési engedély és kivitelező is, mégsem valósult meg, mostanra az építési engedélyek lejártak, ezért

a régi terveket felfrissítik, újra engedélyeztetik, jövőre a kivitelezési közbeszerzést elindítják, hogy 2028-2030 között egy színvonalas csomópont jöhessen létre.

Csiszár Béla (Tisza) a térség országgyűlési képviselője üdvözölte a helyi buszközlekedés fejlesztését, a vasúti közlekedés jövőbeni fejlődési lehetőségét, amely választókerületében Székesfehérvár mellett a Balaton irányába több települést érint, mert Polgárdiban és Fülén új vasútállomás épül majd, a pálya pedig alkalmassá válik az óránkénti 160 kilométer per órás sebességre.

Cser-Palkovics András (Fidesz) polgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy a fejlesztés látszólag a helyi autóbusz-közlekedést érinti, ugyanakkor az agglomeráció számára is fontos, mivel naponta több mint 30 ezer ingázó van Székesfehérváron. Megjegyezte, hogy

évente 3,5 milliárd forinttal támogatja az önkormányzat a helyi közösségi közlekedést, egyben üdvözölte a jövőre várható állami normatív támogatást, amely hozzájárulhat egy még színvonalasabb közösségi közlekedés megteremtéséhez.

Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója úgy vélte, a közösségi közlekedés versenyképességéhez a járművek minősége, a menetrend és a hálózat mellett a könnyű hozzáférhetőség is jelentősen hozzájárul, ebben most Székesfehérváron nagyot léptek előre.

Márkus Gergely, a MasterCard országvezetője elmondta, hogy a Pay&Go szolgáltatás Budapesten már bizonyított, az indulás óta több mint hétmillió jegyvásárlás történt, több mint 2,9 millió egyedi utas jóvoltából. Megemlítette, hogy világszerte több mint 250 városban működik a rendszer és mindenhol bizonyított.

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