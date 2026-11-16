Hátborzongató felfedezés Csernobilban: elefántlábat találtak

Az oroszországi Frumkin Fizikai Kémiai és Elektrokémiai Intézet kutatói korszerű mikroszkópokkal és lézeres elemzési módszerekkel vizsgálták a csernobili atomerőműből származó radioaktív törmeléket – számolt be róla az Origo.

Az így létrejött anyag a vulkáni lávához hasonlóan áramlott az épület belsejében, majd lehűlve üvegszerű, kőzethez hasonló képződményekké szilárdult.

A kutatók most megállapították, hogy a radioaktív láva jellegzetes fekete-barna színét nagyrészt az anyagba záródott, apró, uránban gazdag részecskék adják.

A vizsgálatok azt is kimutatták, hogy a törmelékben található cirkonkristályok összetett átalakulásokon mentek keresztül. Egyes részecskék többször is megolvadhattak, feloldódhattak, majd újrakristályosodhattak a katasztrófa során.

A Progress in Nuclear Energy folyóiratban publikált eredmények arra utalnak, hogy a reaktor különböző részeiben jelentősen eltérhetett a hőmérséklet és az olvadt anyag összetétele.

A katasztrófa egyik legismertebb maradványa az Elefántláb néven ismert, rendkívül radioaktív képződmény, amelyet a megrongálódott erőmű mélyén fedeztek fel.