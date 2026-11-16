Magabiztos az északír szövetségi kapitány a budapesti mérkőzés előtt

„Első helyen végezhetünk a csoportban, és ez is a célunk, de nem játszhatunk felelőtlenül” – kezdte az 57 éves szakember, aki két sárga lapja miatt eltiltását tölti majd, így kedden nem lehet ott a kispadon. Hozzátette, a magyar válogatott kemény ellenfélnek számít, amely a legutóbbi Nemzetek Ligája-kiesés után szintén az A divízióba szeretne jutni.

„A szeptemberi belfasti mérkőzésen is tapasztaltuk, hogy a magyar csapat veszélyes ellenfél. Ha jó eredményt akarunk elérni, nem hagyhatjuk kibontakozni a hazaiakat, és szeretnénk sok futásra kényszeríteni őket. Őszinte és kemény mérkőzést akarunk játszani a korábbi A ligás magyarokkal” – fogalmazott a kapitány.

Arról is beszélt, hogy csalódott lenne, ha csapata a második helyen végezne a csoportban.

Ha már idáig eljutottunk, nem örülnék, ha elveszítenénk az első helyet, de a holnapi mérkőzés végeredményétől függetlenül a rájátszás már megvan, ez mindenképpen kényelmes pozíció számunkra. A legfontosabb azonban, hogy az idegenbeli találkozókkal is megbirkóztunk, korábban ez nem volt mindig így, illetve a páros mérkőzések második találkozóin is képesek vagyunk magabiztosan futballozni – dicsérte játékosait a kapitány, aki kiemelte, hogy a 67 ezres Puskás Arénában felemelő érzés lesz pályára lépni.

Az északír válogatott eddigi öt mérkőzésén gólt sem kapott, és veretlenül – egy ponttal megelőzve a magyar csapatot – vezeti a B divízió 2. csoportját, az első hely megszerzéséhez a döntetlen is elegendő számára. Vélhetően kedden is a kezdőcsapat tagja lesz Trai Hume, a Sunderland szélső hátvédje, aki az eddigi öt mérkőzést végigjátszotta a Nemzetek Ligájában.

„A sorozat kezdetén nem terveztük, hogy megnyerjük a csoportot, de előttünk a lehetőség, hogy a következő kiírásban a német, a francia vagy a dán válogatott ellen léphessünk pályára” – tekintett előre a 24 éves védő, aki szintén plusz motivációnak tartja, hogy az impozáns stadionban léphetnek pályára.

„Izgatottak vagyunk, mert aki nem szeretne hatvanezer ember előtt futballozni, az rossz sportágat választott” – fogalmazott, majd kitért az észaírek erősségére is, miszerint csapatként az elmúlt két évben mindig jól védekeztünk, az öt kapott gól nélküli mérkőzés is mutatja, mennyire kemény munkát végzünk a Nemzetek Ligájában.

Hozzátette, már az előző NL-sorozatban is sok öröm érte az északír csapatot, de időközben rájöttünk, hogy csapatszinten képesek vagyunk jobban is futballozni. Semmiképpen sem elégszünk meg az egy ponttal a magyarok ellen, mindenképpen letámadjuk őket, hogy a lehető legtöbbször megszerezzük a labdát.

A kedden a Puskás Arénában 20.45-kor kezdődő összecsapást az olasz Marco Guida vezeti, az M4 Sport előben közvetíti, de 22.15-től a Kossuth Rádión is hallgatható lesz. A csoport másik találkozóján a harmadik Ukrajna a szlovákiai Nagyszombaton fogadja a nyeretlenül és szerzett gól nélkül sereghajtó Georgiát. Utóbbi együttes győzelemmel megelőzheti az előbbit.

A csoportból az első helyezett feljut az A divízióba, a második osztályozót játszhat az élvonalba kerülésért, a harmadik a második vonalban marad, míg a negyedik a bennmaradásért játszik osztályozót. A magyarok már mindenképpen a legjobb kettő között végeznek, ami azért fontos, mert így a jövő évi Európa-bajnoki selejtezők december 6-i sorsolásán a második kalapban szerepelnek majd.