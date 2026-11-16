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Esernyős nő az esős, téli időben.
Nyitókép: Getty Images/d3sign

Újabb komoly esőzés jön, mutatjuk hová érkezik a java

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Több hullámban érkezik az eső szerdáig, amelyből ezúttal a déli, délkeleti tájak kaphatják a legtöbbet. Helyenként akár 30–40 milliméter is összegyűlhet.

A hétvégén tapasztalt napsütést és a fagyos reggeleket egyelőre félretehetjük. Az Atlanti-óceán felől enyhe, nedves légtömeg érkezett fölénk, amelynek hatására visszatért a borongós idő és több helyen az eső is eleredt. A csapadék java azonban még csak ezután jön.

A következő napokban több hullámban, kisebb-nagyobb megszakításokkal érkezik az eső nyugat felől – olvasható az Időkép előrejelzésében.

A csapadék eloszlása ugyanakkor meglehetősen egyenetlennek ígérkezik: a legfrissebb előrejelzések szerint ezúttal a déli, délkeleti tájak kaphatják a legtöbbet, ahol szerda estig helyenként akár 30–40 milliméter is összegyűlhet.

A kiadós eső különösen jó hír az Alföld számára, ahol az elmúlt időszak csapadékosabb időjárása ellenére is rengeteg víz hiányzik még a talajból. Most minden milliméter számít, hiszen a következő hónapok esőzésein is múlik, mennyire tudnak feltöltődni a kiszáradt talajok, és mekkora aszállyal kell szembenéznünk jövő nyáron.

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