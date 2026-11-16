Vitézy Dávid bejelentette egy újabb vasúti fővonal megújulását

Indul a pécsi vasúti fővonal fejlesztésének előkészítése – közölte a közlekedési és beruházási miniszter hétfő reggel a Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid azt írta: a Budapest és Pécs közötti vasúti közlekedés színvonala ma messze elmarad attól, amit egy ilyen jelentőségű város és térség megérdemelne.

A 40-es vasútvonalon a rossz pályaállapot és a lassújelek miatt folyamatosak a késések, és teljesen kiszámíthatatlanná vált az utazási idő – tette hozzá. A miniszter megjegyezte, hogy

nyáron zajlottak felújítások, de aztán a hőség legmelegebb napjain létrejött pályahibák miatt azóta újabb sebességkorlátozásokat vezettek be.

Vitézy Dávid szerint a helyzet súlyosságát mutatja, hogy a most bemutatott új menetrendben már több perccel növelni kellett az itt közlekedő járatok menetidejét, mert „a késések itt már nem a kivételt jelentették, hanem a szabályt”.

Kiemelte, hogy a napokban jóváhagyta a Pusztaszabolcs-Dombóvár-Pécs vasútvonal fejlesztéséhez szükséges döntés-előkészítő és megvalósíthatósági tanulmányok megrendelését.

Első lépésben azt vizsgálják meg, hogy a jelenlegi, leromlott állapotú pálya mely szakaszain van szükség felújításra, ez alapján a legnagyobb fejlesztésekre, második vágány építésére Sárbogárd térségében és Pécs elővárosi szakaszán lesz szükség – közölte.

A miniszter szerint a cél az, hogy a felújítás után elegendő kapacitás álljon rendelkezésre ahhoz, hogy óránként indulhassanak új, korszerű InterCity vonatok Pécsre, és jelentősen csökkenjen a menetidő.

Ezzel párhuzamosan korszerűsítik és akadálymentesítik a vonal mentén található állomásokat is – fűzte hozzá.

A miniszter írt arról is, hogy a projekt keretében azt is megvizsgálják, hogyan lehetne a pécsi főpályaudvar melletti, vasútüzemi célokat már nem szolgáló területeket hasznosítani, és az állomás környékét megújítani.

Vitézy Dávid a célok között említette továbbá, hogy 2029-re legyenek tervek és indítható beruházás az addigra elérhető 2028-34-es, hétéves európai uniós költségvetési időszak forrásaiból.