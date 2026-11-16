A neves argentin napilap, a Clarín arról ír, hogy Messi személyes és üzleti viszonya az Argentin Labdarúgó-szövetség jelenlegi vezetésével megromlott. Az argentin válogatott korábbi csapatkapitánya igyekszik megóvni imázsát és hírnevét, hiszen az a szervezet, amelyhez hosszú éveken át kötődött, most botrányok kereszttüzébe került.

A jelentés szerint a vita már túlmutat a személyes ellentéteken, és a következő hetekben jogi eljárássá fajulhat. Messi szakértőket bízott meg egy olyan jogi felszólítás megszövegezésével, amelynek célja, hogy megakadályozza az Argentin Labdarúgó-szövetséget és annak tisztségviselőit abban, hogy az ő nevét, képmását vagy promóciós anyagait kereskedelmi haszonszerzésre használják fel.

A konfliktus hátterében az Argentin Labdarúgó-szövetségen belüli pénzkezeléssel kapcsolatos gyanúk állnak – különösen az elnök, Claudio Tapia, valamint a pénztáros, Pablo Toviggino tevékenységét illetően. A keringő vádak egy külföldön létrehozott céghálózatra utalnak, amelynek célja az argentin kluboknak szánt hatalmas összegek végső rendeltetési helyének elrejtése volt.

A Messi családhoz közel álló források arról tájékoztatták a Clarínt, hogy a játékos nem szeretné, ha a neve vagy az arca bármilyen módon összefüggésbe kerülne ezekkel a gyanús ügyekkel. Messi az évek során kivételes hírnevet szerzett világszerte – nem csupán a pályán nyújtott teljesítményével, hanem a pályán kívüli megjelenésével és viselkedésével is.

A válság nem egyik napról a másikra alakult ki. A beszámoló szerint a Messi család már korábban is megszenvedte a nemzetközi szponzorokkal folytatott kereskedelmi vitákat,

amelyeket az Argentin Labdarúgó-szövetség (AFA) olyan döntései váltottak ki, amelyeket nem egyeztettek velük.

A legkirívóbb eset a legutóbbi világbajnokság idején történt. Tapia engedélyezte, hogy egy argentin márka – a szövetség egyik szponzora – felhasználja Messi arcképét egy nagyszabású reklámkampányban, holott a játékos ekkor már egy rivális amerikai márkával állt reklámszerződéses kapcsolatban.

Ez rendkívül kellemetlen helyzetbe hozta a Messi családot: magyarázkodniuk kellett a nemzetközi szponzoroknak, miért tűnt fel a játékos arcképe egy konkurens márka reklámkampányában – mindezt úgy, hogy erről velük előzetesen senki sem egyeztetett.

A lap értesülései szerint Messi szakértőket bízott meg egy jogi dokumentum összeállításával, amelyet hivatalos felszólításként juttatnak el az Argentin Labdarúgó-szövetséghez. Ebben követelik, hogy Tapia és a többi tisztségviselő azonnal hagyjon fel a játékos nevének, arcképének, valamint audiovizuális anyagainak bármilyen kereskedelmi vagy promóciós célú felhasználásával.

A Clarínnak nyilatkozó források véleménye megoszlik arról, hogy a dokumentumot mikor küldik el: egyesek szerint az már megérkezett a szövetséghez, míg mások úgy tudják, hogy a szöveg ugyan elkészült, de még nem továbbították.

Akárhogy is legyen, már önmagában az a tény, hogy ez egyáltalán létezik, jól mutatja, mennyire feszültté vált a viszony Messi és a szövetség jelenlegi vezetése között – holott korábban hosszú éveken át kifejezetten barátinak volt mondható.

Még Messi az argentin válogatottól való búcsúmérkőzése – amelyet Benin ellen játszott – is belekeveredett ezekbe a vitákba.

A feszült légkör és a szervezési hibák széles körű kritikát váltottak ki.

A szövetség a Buenos Aires-i Monumental stadionban rendezte meg az argentin csapatkapitány búcsúmeccsét. A beszámolók szerint problémák adódtak a hangosítással, a világítással és a kísérőműsorokkal is. A drónshow-ban például úgy ábrázolták Messit, amint jobb lábbal rúgja a labdát – holott ő bal lábas.

Amikor a szövetség a szervezési hiányosságok egy részéért a River Plate-et próbálta hibáztatni, a klub illetékesei visszautasították ezt az állítást. Ezzel párhuzamosan Messi találkozott a klub elnökével, Stefano Di Carlóval, aki tiszteletbeli tagságot adományozott neki; Messi pedig cserébe a klubnak ajándékozta utolsó válogatott mezét, amelyet a csapat múzeumában állítottak ki.

Sem Messi, sem Tapia nem nyilatkozott hivatalosan az eseményekről. A Clarín lap értesülései azonban arra utalnak, hogy a kettejük között hosszú éveken át fennálló kapcsolat rendkívül bonyolult szakaszba érkezett, és Messi immár kész megvédeni a nevét és a megítélését a szövetséget övező botrányok esetleges negatív következményeitől.