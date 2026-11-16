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A Cseh Televízió logója a prágai tévészékházon 2026. április 22-én, amikor a közszolgálati Cseh Televízió és a Cseh Rádió alkalmazottai sztrájkkészültséget hirdettek a médiatörvénynek a kormány által tervezett módosítása elleni tiltakozásként. Andrej Babis miniszterelnök 2025 decemberében beiktatott kormánya elõzõleg bejelentette, hogy a közmédia mûködtetésére fordított lakossági díjfizetést eltörölnék, és helyette a két médiumot az állami költségvetésbõl finanszíroznák. Csehországban minden televízióval vagy rádióval rendelkezõ háztartás havonta a televízióért 150 koronás, a rádióért pedig 55 koronás díjat köteles befizetni. A javaslat ellenzõi attól tartanak, hogy a közszolgálati médiumok állami finanszírozása korlátozná szabadságukat.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

1989 óta a legnagyobb megmozdulás volt ez Csehországban

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Több százezren tüntettek Prágában a közszolgálati média függetlenségéért.

Becslések szerint 350–450 ezren vettek részt vasárnap azon a prágai demonstráción, amelyet a közszolgálati média függetlenségének védelmében rendeztek a Letná-síkságon. A szervezők szerint 1989 óta ez volt a legnagyobb ilyen megmozdulás Csehországban. A tüntetők azt követelték a kormánytól, hogy vonja vissza a Cseh Televízió és a Cseh Rádió finanszírozási rendszerének átalakításáról szóló törvényjavaslatot. Andrej Babiš miniszterelnök azonban hétfőn egyértelművé tette: a tiltakozás ellenére sem változtatnak a terveiken.

A demonstrációt a Millió pillanat a demokráciáért nevű civil szervezet hirdette meg. Elnöke, Mikuláš Minář szerint a megmozdulás jóval többről szól, mint a közszolgálati média finanszírozásáról. Úgy fogalmazott: arról is szól, hogy Csehország szabad ország marad-e, ahol a politikusok az államot szolgálják, vagy saját zsákmányukként tekintenek rá. A tiltakozás szerinte a demokratikus intézmények meggyengítése, a nemzetbiztonság veszélyeztetése és a környezetvédelem háttérbe szorítása ellen is szól.

Minář felszólította a kormányt, hogy vonja vissza a törvényjavaslatot, kérjen bocsánatot az emberektől annak elfogadási módja miatt, és kezdjen szakmai párbeszédet. A civil szervezet különösen azt kifogásolja, hogy a képviselőház hajnali 4 óra 36 perckor szavazott a tervezetről, érdemi vita nélkül.

A szervezők további tiltakozó akciókat is kilátásba helyeztek. December 2-án délután 4 óra 36 percre országos megmozdulást hirdettek, amelyhez az emberek például az ablakukba kihelyezett feliratokkal is csatlakozhatnak. Minář az ellenzéket arra szólította fel, hogy készüljön fel a kormányzás átvételére, és fél éven belül dolgozzon ki részletes programot az ország irányítására. Emellett Tomio Okamura képviselőházi elnök leváltását, valamint a védelmi minisztérium elvételét követelte az SPD mozgalomtól.

A Letná-síkságon rendezett demonstráción számos ismert közéleti személyiség, művész, egyetemi oktató, vállalkozó és civil szervezet képviselője is felszólalt.

Andrej Babiš miniszterelnök hétfőn, az Izraelbe induló útja előtt tartott sajtótájékoztatóján kijelentette: a tüntetés nem változtat a kormány tervein. Továbbra is meg akarják szüntetni a közszolgálati médiadíjakat, és más módon kívánják finanszírozni a két intézményt. A kormányfő szerint a jelenlegi rendszer elavult, és az átalakítás nem veszélyezteti sem a demokráciát, sem a média függetlenségét. Hangsúlyozta, hogy a kormány nem akarja államosítani a Cseh Televíziót és a Cseh Rádiót, és nem kíván beavatkozni azok tartalmába.

Babiš szerint folytatódnak az egyeztetések a Cseh Televízió vezérigazgatójával, Hynek Chudárekkel. A miniszterelnök őt tárgyalópartnernek tartja, a Cseh Rádió vezetőjét, René Zavoralt viszont aktivistaként jellemezte. Zavoral visszautasította ezt a minősítést, és hangsúlyozta, hogy csupán az általa vezetett intézmény függetlenségét védi.

A kormány álláspontját az ANO mozgalom alelnöke, Radek Vondráček is védelmébe vette. Szerinte a demonstrációnak nem volt valódi tartalma, a szervezőket pedig a tüntetések hivatásos összehívóinak nevezte.

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