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Nyitókép: Balogh Zoltán

Bekészítettek 27 ezer tonna sót a magyaroknak

Infostart / MTI

Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő (MKIF) Zrt. 27 ezer tonna sóval, 215 ezer kilogramm kalcium-klorid granulátummal és 863 ezer liter speciális kalcium-klorid oldattal készül a kezelésében lévő több mint 1300 kilométernyi gyorsforgalmi úthálózat és az ahhoz tartozó csomóponti és pihenőhelyi leágazások téli síkosságmentesítésére – közölte az MKIF.

Az MKIF 22 mérnökségén 205 hóeke és sószóró adapterrel felszerelt teherautó, illetve 26 rakodógép áll készenlétben, a téli gépszemlék az elmúlt hetekben lezajlottak – áll a közleményben.

Felidézték, hogy a tavalyi téli szezonban a hóeltakarításban és téli síkosságmentesítésben résztvevő járműveik 313 ezer kilométert tettek meg az MKIF által kezelt gyorsforgalmi úthálózaton.

Hozzátették, hogy a téli üzem ideje alatt megelőző síkosságmentesítést is végeznek az 1300 kilométernyi főpályán és az ahhoz tartozó további csaknem 500 kilométernyi csomóponti és pihenőhelyi ágakon.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a hóeltakarításban résztvevő, sárga, figyelmeztető jelzést használó, konvojban dolgozó járműveket tilos és balesetveszélyes megelőzni. Ugyanis a még hókásás, vagy nem teljesen tisztított pályán egy előző vagyis éppen gyorsuló autó könnyen megcsúszhat.

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