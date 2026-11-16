Bekészítettek 27 ezer tonna sót a magyaroknak

Az MKIF 22 mérnökségén 205 hóeke és sószóró adapterrel felszerelt teherautó, illetve 26 rakodógép áll készenlétben, a téli gépszemlék az elmúlt hetekben lezajlottak – áll a közleményben.

Felidézték, hogy a tavalyi téli szezonban a hóeltakarításban és téli síkosságmentesítésben résztvevő járműveik 313 ezer kilométert tettek meg az MKIF által kezelt gyorsforgalmi úthálózaton.

Hozzátették, hogy a téli üzem ideje alatt megelőző síkosságmentesítést is végeznek az 1300 kilométernyi főpályán és az ahhoz tartozó további csaknem 500 kilométernyi csomóponti és pihenőhelyi ágakon.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a hóeltakarításban résztvevő, sárga, figyelmeztető jelzést használó, konvojban dolgozó járműveket tilos és balesetveszélyes megelőzni. Ugyanis a még hókásás, vagy nem teljesen tisztított pályán egy előző vagyis éppen gyorsuló autó könnyen megcsúszhat.