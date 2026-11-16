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Gas burning with blue flames on the burner of a gas stove. Concept of carbon footprint and price of natural gas on the market
Nyitókép: HJBC

Fogy a gáz, mégis zuhan az ára?

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ELŐZMÉNYEK

Az Európai Unió földgázimportja továbbra is elmarad az egy évvel korábbi szinttől, miközben az eleve történelmileg alacsony gáztárolói készletek a szezonális kereslet élénkülésével már csökkenésnek indultak.

Zuhan az európai földgáz ára, folytatódik a pénteken megkezdődött esés, pedig a Közel-Keleten ismét kiéleződtek a harcok. Mint cikkében a Portfolio a részletekről írja, az európai földgázárak hétfőn 4,7 százalékos esést követően 87 euró/MWh alá csökkentek, hiába éleződik a harc újra a Közel-Keleten.

A konfliktus következtében a globális LNG-export közel egyötöde esett ki a Perzsa-öböl térségéből, ami arra kényszeríti Európát, hogy az ázsiai vásárlókkal versenyezzen a szűkösen rendelkezésre álló szállítmányokért.

Az Európai Unió földgázimportja továbbra is elmarad az egy évvel korábbi szinttől, miközben az eleve történelmileg alacsony gáztárolói készletek a szezonális kereslet élénkülésével már csökkenésnek indultak.

A következő hetekre előre jelzett hidegebb időjárás várhatóan tovább növeli a fűtési célú gázkeresletet, ami további nyomást helyezhet a készletekre. A helyzetet a norvégiai termelési és szállítási kiesések is nehezítik.

Az uniós gáztárolók töltöttsége 70,6 százalékra csökkent, ami jelentősen elmarad az ötéves szezonális átlagot jelentő 89 százaléktól. Németországban még kedvezőtlenebb a helyzet: az ország gáztárolói mindössze 57 százalékos töltöttségen állnak.

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Kezdőlap    Gazdaság    Fogy a gáz, mégis zuhan az ára?

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