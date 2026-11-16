Csődöt jelentett Heves

Adóságrendezési eljárást kezdeményezett a hevesi önkormányzat „a kialakult pénzügyi helyzet rendezésére” – közölte Sveiczer Sándor fideszes polgármester hétfőn a Facebookon.

A városvezető indoklása szerint az eljárás indítására azért volt szükség, mert a Magyar Államkincstár a múlt héten inkasszót bocsátott ki az önkormányzat költségvetési számlájára 288 millió forint erejéig.

„Heves Város Önkormányzata mindent megtesz annak érdekében, hogy a kötelező feladatait, a kötelező közszolgáltatásokat, a szociális és pénzbeli ellátásokat, az önkormányzatnál és annak intézményeinél foglalkoztatottak bérének kifizetését, továbbá a szerződéses partnerei felé szükséges pénzügyi kötelezettségeit teljesíteni tudja” – áll a közleményben.

Az eljárásra vonatkozó kérelmet az Egri Törvényszékre nyújtották be, az elbírálása után a végzést a Cégközlönyben fogják közzétenni.

Balázs Ferenc, a Sikeres Hevesért Mozgalom képviselője a szervezet közösségi oldalán közzétett videóban arról beszélt, 426 millió forint inkasszót jelentettek be a város számláikra, ami a működést lehetetlenné tette. Ebből 339 millió forintot az évek óta be nem fejezett strandpályázat miatt követelnek a várostól. A projekt sorsa és felelőse még nincs tisztázva. A legfontosabb szerinte az, hogy az önkormányzati dolgozók megkapják bérüket – írta a Heol.

A lap felidézi, hogy 2012-ben is hasonló helyzetbe került Heves, akkor a város kifizetetlen tartozásai másfél milliárd forintra rúgtak. Akkor pénzügyi biztost rendeltek ki az önkormányzathoz, válságköltségvetést és reorganizációs tervet kellett elfogadnia a városvezetésnek.