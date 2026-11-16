Bejelentették, ki lesz a következő James Bond – videó

Robert Pattinsont választották ki az új James Bondnak – a közösségi médiában közzétettek egy képet, amelyen a színész a brit titkosügynökös filmek tipikus pózában látható. Az elmúlt napokban felmerült már a nevén kívül az is, hogy a Batman sztárja állítólag kevesebb filmre szóló kötelezettséget és lényegesen kedvezőbb anyagi feltételeket kapott, mint riválisai.

Pattinson lesz a hetedik színész, aki a hivatalos filmsorozatban eljátssza Bondot.

Identity Confirmed https://t.co/FCU5A9c1wk — James Bond (@007) November 16, 2026

Az új film forgatókönyvét a Peaky Blinders alkotója, Steven Knight írja, a rendezői székbe pedig Denis Villeneuve ülhet.

Daniel Craig távozása óta számos név felmerült a 007-es ügynök szerepére, az egyik legígéretesebb jelölt volt Robert Pattinson. Az Amazon MGM Studios májusban jelentette be a szereplőválogatás megkezdését, miután átvette a Bond-franchise feletti irányítást.

Robert Pattinson is James Bond https://t.co/3GulkhblDp — James Bond (@007) November 16, 2026

Denis Villeneuve a Variety-nek azt mondta, rendkívüli tehetségek közül kellett választaniuk, de 007-esből csak egy lehet.

„Határtalan örömmel köszöntöm Robert Pattinsont az új James Bond szerepében. Megvan benne a 007-es időtlen lelkülete, ugyanakkor egy teljesen újfajta szellemiséget is hoz magával. Alig várom, hogy elkezdjük a munkát” – nyilatkozta.