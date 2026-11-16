Mint arról korábban az Infostat is beszámolt, nem szavazta meg a Fővárosi Közgyűlés a Margitsziget visszacsatolását a XIII. kerülethez. Bár a főváros vezetése támogatta az előterjesztést, mivel ettől a szolidaritási hozzájárulás csökkentését is várta, a képviselők többsége október végén elutasította a javaslatot.

A Margitsziget 1950-től 2013 júliusáig tartozott a XIII. kerülethez, de az Országgyűlés 2013-ban egy törvénymódosítással közvetlenül a Fővárosi Önkormányzat irányítása alá helyezte, így azóta nem tartozik egyik kerülethez sem. Az angyalföldi képviselő-testület idén júniusban kezdeményezte a korábbi közigazgatási állapot helyreállítását. Tóth József polgármester a kerületi televízióban jelezte, a fővárosi elutasítás ellenére sem mondanak le a szigetről.

Mint mondta, a közigazgatási határokat és a tulajdonviszonyokat külön kell kezelni. A polgármester úgy fogalmazott: ahogy a Margitsziget, úgy akár a XIII. kerület egyes részei is közvetlen fővárosi irányítás alá kerülhetnének – mint mondjuk a Göncz Árpád városközpontot – ez azonban nem változtatna a tulajdonviszonyokon. Hozzátette, hogy a terület rendben tartása a tulajdonos joga és egyben kötelessége.

Hogy az Országgyűlés napirendre tűzi-e a törvénymódosítást, arról egyelőre nincs döntés.

A cikk alapjául szolgáló összeállítást Rozgonyi Ádám készítette.