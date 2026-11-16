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Kármán András pénzügyminiszter az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. november 16-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Kármán András: ez az igazságosság és a fejlődés költségvetése

Infostart / MTI

A jövő évi az igazságosság és a fejlődés költségvetése, amelynek összeállításakor arra kereste a választ a kormány, hogyan lehet egyszerre rendbe tenni az ország pénzügyeit, jobb életet biztosítani az eddig magukra hagyott embereknek, és letenni a hosszú távú gyarapodás alapjait – jelentette ki Kármán András pénzügyminiszter az Országgyűlésben, a 2027-es költségvetésről szóló törvényjavaslat általános vitáját megnyitó expozéjában hétfőn.

A tárcavezető úgy fogalmazott, az idei lépésekkel megállították a romlást, a jövő évi költségvetéssel megkezdhetik az építkezést. Kiemelte: a 2027-es költségvetés nem egy szűk csoportnak, hanem az ország egészének kedvez.

A fejlődés növeli az elosztható jövedelmet, az igazságosság pedig mindenkinek esélyt ad arra, hogy részesüljön a fejlődés eredményeiből – fogalmazott. Azt mondta, az előterjesztéssel azt kívánják megmutatni, hogy Magyarország újra működhet, és újra lehet emberséges.

A miniszter kiemelte: gazdaságilag, társadalmilag és morálisan is mélypontra került országot örökölt meg a kabinet, ahol kormányváltás nélkül a tervezett 3,7 helyett 8,3 százalék lett volna a GDP-arányos hiány.

Ez nem tervezési pontatlanság volt, hanem a valóság eltitkolása – hangsúlyozta, megjegyezve, huzamosabb ideje nőtt a hiány, miközben a gazdaság bővülése jelentősen alatta maradt az európai uniós átlagnak, a hibás gazdaságpolitika és a politikai önérdekből generált konfliktusok árát pedig a magyar emberek és családok fizették meg.

Példaként hozta fel, hogy ha Magyarország a térség euróövezeti tagállamainak szintjén finanszírozhatta az államadósságát,

azzal 2020 és 2025 között 9200 milliárd forintot takaríthatott volna meg a költségvetés, többet, mint az oktatásra és az egészségügyre egy év alatt fordított összeg.

Közben a közpénz lényeges része presztízsberuházásokra, propagandára és a hatalomhoz közel állókhoz jutott – mondta Kármán András.

A tárcavezető azt hangsúlyozta: a jövő évi költségvetés két alapelve közül az igazságosság azt jelenti, hogy a közös terhekből mindenki teherbíró képessége arányában veszi ki részét. a közös forrásokból először a méltatlanul elhanyagoltak veszik ki részüket.

Az igazságosság első lépése, hogy növeljük a munka értékét – jelentette ki Kármán András, hangsúlyozva, az egykulcsos személyi jövedelemadó a jól keresőknek kedvezett. Megemlítette, hogy a minimálbér kétszereséig csökken a közteher, amivel 2-2,5 millió munkavállaló jár jobban.

Szólt arról is: a kormányzat megbecsüli a közösséget szolgálókat is, jövőre 677 milliárd forint jut a közszolgáltatásokban dolgozó 600 ezernél több ember béremelésére.

Hangsúlyozta, a családi pótlék növelése 1 millió család számára jelent havonta is jól érezhető többletet.

A családok biztonsága érdekében a rezsivédelmet változatlan formában megtartja a kormány.

A nyugdíjasokról szólva a pénzügyminiszter jelezte: januártól minden nyugdíj 3 százalékkal nő, megmarad a 14. havi nyugdíj egyheti összege, 120 ezer forintra emelik a nyugdíjminimumot, és bevezetik a nyugdíjasok SZÉP-kártyáját.

Kitért a közszolgáltatásokra, hangsúlyozva, hogy az egészségügyre több mint 500 milliárd forint pluszforrás jut. Ebből jut az ápolók és szakdolgozók béremelésére, a kórházi gyógyszerek finanszírozására, kórházak működésére, új mentőautókra és gépekre, klimatizálásra, a kórházi étkeztetésre és a várólisták csökkentésére.

A szociális ellátás is soha nem látott pluszforrást kap, az ideinél több mint 700 milliárd forinttal magasabb összeget fordít a kormány szociális célokra, így a családi pótlék duplázására, a szociális intézmények felújítására, a gyermekvédelemre és a fogyatékossággal élő emberek támogatására. Továbbá növelik az oktatási kiadásokat – tette hozzá.

A rendőrök, a tűzoltók, a büntetés-végrehajtásban dolgozók és az igazságszolgáltatás munkatársai is két számjegyű béremelést kapnak – mondta.

A közteherviselés igazságosabbá tételéről szólva jelezte:

bevezetik a vagyonadót, de csak ott, ahol van teherbíró képesség, tehát kizárólag az 1 milliárd forint felletti vagyonrész után kell fizetni. Ez mintegy 15 ezer embert érint.

Akik a természeti erőforrásokat használják, a környezetet szennyezik, többet fizetnek, és népegészségügyi okból emelkedik a dohány és az alkohol adója is. Nagyobb hozzájárulást vár a kormány a bankoktól, biztosítóktól, az energiacégektől és a kereskedelmi láncoktól is – sorolta.

Mindeközben a munkát terhelő adók csökkennek, és a kisvállalkozók számára újra elérhető lesz a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adója (kata).

Kármán András szólt arról is, hogy az állam saját magán kezdi a megtakarítást, így jövőre csaknem 1500 milliárd forintot spórol. Az autópálya-koncesszió felmondásával a kormány jövőre közel 250 milliárd forintot takarít meg. Visszavágják a kormányzati propagandát, észszerűbben fog gazdálkodni a közmédia, és megszűnik politikai alapú pénzosztás.

Azt ígérte, megszüntetik az Európai Bíróság által menekültügyben kiszabott napi bírságfizetési kötelezettséget, ami 135 milliárd forint megtakarítást jelent. Emellett minden minisztériumnak és intézménynek takarékosan kell gazdálkodnia, a béreken kívüli működési kiadásaikat 10, saját fejlesztési kiadásaikat, például az informatikai fejlesztéseiket 20 százalékkal kell csökkenteniük.

Kármán András arról is beszélt, hogy a költségvetés másik alapelve a fejlődés. Jövőre a beruházások bővülnek, és az export is erősödik – mondta, jelezve, hogy ennek egyik legfontosabb forrása az uniós források felszabadításával válik elérhetővé. Az uniós forrásokból megvalósuló fejlesztések mértéke csaknem 930 milliárd forinttal nő.

Összegzése szerint míg idén a kormány szembenézett a valósággal, jövőre irányt vált, és egyszerre teszi rendbe az ország pénzügyeit, ad többet azoknak, akiket a legtovább hagytak magukra, és teremti meg Magyarország hosszú távú fejlődésének alapjait.

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Kezdőlap    Belföld    Kármán András: ez az igazságosság és a fejlődés költségvetése

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