ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.98
usd:
331.34
bux:
146590.59
2026. november 16. hétfő Ödön
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Budapest, 2019. március 14.Lamperth Mónika XV. kerületi jegyzõ beszédet mond a Magyar Köztisztviselõk, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) egynapos sztrájkjának elindításán tartott gyûlésen a kerületi polgármesteri hivatalban 2019. március 14-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Meglepő helyen politizál újra a Gyurcsány-kormány egykori minisztere

Infostart

Lamperth Mónika volt belügyminisztert a XII. kerület kutyapárti polgármestere, Kovács Gergely hívta segítségül.

„Nem gondoltam, volna, hogy ez érdekli a Telexet” – mondta a lapnak Lamperth Mónika, akit annak apropóján kerestek meg, hogy Facebook-bejegyzésében közölte: hétfőtől a XII. kerületi önkormányzat munkáját fogja segíteni.

A volt belügyminiszter a Telexnek elmondta, a hegyvidéki önkormányzat bajban van, 6 hónap alatt két alpolgármester is lemondott. Elmondása szerint ő egész életében önkormányzatokkal foglalkozott, és ha most tud segíteni abban, hogy az itt élők érdekében sikerüljön javítani a körülményeken, hogy a közszolgáltatások ne rendüljenek meg, akkor ő segíteni fog, bármilyen párt színeit is viseli az adott polgármester.

Két kivételt azért hozzáfűzött: a Fidesz és a Mi Hazánk politikusainak biztosan nemet mondott volna.

Véleménye szerint a Fidesz politikai pártként iszonyatos sebességgel rohan a szakadék felé, és nagyon sok mindenben nem ért egyet a párttal. Így tehát az, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt társelnöke kérte fel, számára nem jelentett akadályt. A lap emlékeztet, hogy Kovács Gergely legutóbb épp az önkormányzat fideszes tagjai révén kerülte el, hogy az önkormányzat feloszlassa magát és új választást írjanak ki a kerületben.

„A tanácsadói szerződés aláírása előtt kétszer találkoztam a polgármesterrel. Arról nem beszéltünk, milyen a politikai összetétel. Ha ez később szóba kerülne, majd átbeszéljük” – mondta Lamperth Mónika, hozzátéve, hogy a munkájának ez nem képezi közvetlenül a részét.

Elmondása szerint a feladata közvetlenül Kovács polgármesteri minőségében végzett vezetői munkájának megsegítésére terjed ki.

Meglátása szerint azok a problémák, amelyek az önkormányzaton belül kialakultak, módszerbeli gondokra is visszavezethetők. Az egykori belügyminiszter azt is megjegyezte, hogy vannak is javaslatai, de azokat kizárólag a polgármesterrel osztja meg, erre titoktartás is kötelezi.

Lamperth Mónika 2002-tól Medgyessy Péter, majd Gyurcsány Ferenc kormányában belügyminiszteri később önkormányzatokért felelős miniszteri posztot töltött be, utána pedig a szociális és munkaügyi tárcát irányította a volt szocialista politikus, aki Gyurcsány kritikusaként az ellenzékbe szorult MSZP-től eltávolodva 2010 után a határon túli magyarságot illetően bizonyos szinten a Fidesszel találta meg a közös hangot – idézi fel a lap, hozzátéve, hogy szoros szövetségről nem lehetett beszélni, hiszen amikor a politikust a XV. kerület jegyzőjévé választották 2014-ben, a Fidesz nem fogadta jól, ellenben a Demokratikus Koalíció (DK) támogatta. Jegyzősége az akkori ciklus végéig, 2019-ig tartott.

2023-ban hasonló módon kifogásolta a Fidesz, hogy a V. Naszályi Márta vezette I. kerület önkormányzatának tanácsadója lett Lamperth. A mostani felkérés így pályafutásától nem idegen, az talán inkább váratlannak tűnik, hogy ez a felkérés Kovács Gergelytől érkezett, bár az utóbbi időben mozgalmas önkormányzat életében ez sem volt elképzelhetetlen.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Meglepő helyen politizál újra a Gyurcsány-kormány egykori minisztere

budapest

polgármester

belügyminiszter

tanácsadó

xii. kerület

hegyvidék

kétfarkú kutya párt

lamperth mónika

kovács gergely

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„A Kisvakond- és a Mészáros-frakció tagjainak itt az idő, hogy elkullogjanak” – Magyar Péter napirend előtt az Országgyűlésben

„A Kisvakond- és a Mészáros-frakció tagjainak itt az idő, hogy elkullogjanak” – Magyar Péter napirend előtt az Országgyűlésben

Lemondásra szólította fel a Seszták-ügy, az elásott pénz megtalálása után a Fidesz és a KDNP frakciójának tagjait Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a parlamentben. Napirend előtti felszólalásában hosszan sorolta az ügy tanulságait. A parlament ezen a héten a 2027-es költségvetést tárgyalja három napon át.
 

Unger Anna: az elásott pénz korrupciós cselekményt bizonyíthat

Mától háromnapos ülésen tárgyalja a 2027-es költségvetést a parlament

Seszták Miklós-ügy: az NVVH tudta, hova kell menni az elásott pénzért

Fidesz: „Unger Anna lebuktatta Magyar Péter politikai színházát”

Bóka János is újra megszólalt az elásott pénzről, és nem egészen azt mondta, amit a Fidesz-közlemény

A Fidesz az Alkotmánybírósághoz fordul az Otthon Start hirtelen kivezetése miatt

VIDEÓ
Száraz november: miért nem mindegy, hogy mit iszunk? Zacher Gábor, Inforádió, Aréna
Lesz-e béke Lengyelországban a krakkói vérengzés után? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Európa lángokban: miért most mennek utcára az emberek? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.16. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszólalt a magyar eurótól Kurali Zoltán: minden feltétel tárgyalható, csak okosan kell tárgyalni

Megszólalt a magyar eurótól Kurali Zoltán: minden feltétel tárgyalható, csak okosan kell tárgyalni

Nem tartható hosszú ideig, hogy egy ország a GDP 5-7 százalékát kitevő nettó finanszírozási szükséglettel fusson évekig. A költségvetést éppen ezért az euróbevezetési tervektől függetlenül mindenképp ki kellett volna igazítani – mondta egy hétfői konferencián Kurali Zoltán. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke kiemelte, hogy legkorábban 2032 januárjában fizethetünk először a közös devizával, amihez legkésőbb 2029 elején be kell lépnünk az ERM-II- árfolyamrendszerbe.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
2027-re tolódhat a magyar kamatcsökkentés: elárulták, mi tartja vissza az MNB-t

2027-re tolódhat a magyar kamatcsökkentés: elárulták, mi tartja vissza az MNB-t

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa a keddi kamatdöntő ülésén várhatóan 5,5 százalékon tartja az alapkamatot.

BBC
Business Sport Travel Science
Yemeni forces' retreat leaves Houthis in control of key area on coast of Red Sea waterway

Yemeni forces' retreat leaves Houthis in control of key area on coast of Red Sea waterway

Saudi-backed forces say they are moving troops from the Bab al-Mandab Strait to defend the interim capital Aden.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 16. 09:36
Unger Anna: az elásott pénz korrupciós cselekményt bizonyíthat
2026. november 16. 09:28
Emelkedik a Tisza, egyre stabilabb a helyzet Szolnokon és környékén
×
×