Meglepő helyen politizál újra a Gyurcsány-kormány egykori minisztere

„Nem gondoltam, volna, hogy ez érdekli a Telexet” – mondta a lapnak Lamperth Mónika, akit annak apropóján kerestek meg, hogy Facebook-bejegyzésében közölte: hétfőtől a XII. kerületi önkormányzat munkáját fogja segíteni.

A volt belügyminiszter a Telexnek elmondta, a hegyvidéki önkormányzat bajban van, 6 hónap alatt két alpolgármester is lemondott. Elmondása szerint ő egész életében önkormányzatokkal foglalkozott, és ha most tud segíteni abban, hogy az itt élők érdekében sikerüljön javítani a körülményeken, hogy a közszolgáltatások ne rendüljenek meg, akkor ő segíteni fog, bármilyen párt színeit is viseli az adott polgármester.

Két kivételt azért hozzáfűzött: a Fidesz és a Mi Hazánk politikusainak biztosan nemet mondott volna.

Véleménye szerint a Fidesz politikai pártként iszonyatos sebességgel rohan a szakadék felé, és nagyon sok mindenben nem ért egyet a párttal. Így tehát az, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt társelnöke kérte fel, számára nem jelentett akadályt. A lap emlékeztet, hogy Kovács Gergely legutóbb épp az önkormányzat fideszes tagjai révén kerülte el, hogy az önkormányzat feloszlassa magát és új választást írjanak ki a kerületben.

„A tanácsadói szerződés aláírása előtt kétszer találkoztam a polgármesterrel. Arról nem beszéltünk, milyen a politikai összetétel. Ha ez később szóba kerülne, majd átbeszéljük” – mondta Lamperth Mónika, hozzátéve, hogy a munkájának ez nem képezi közvetlenül a részét.

Elmondása szerint a feladata közvetlenül Kovács polgármesteri minőségében végzett vezetői munkájának megsegítésére terjed ki.

Meglátása szerint azok a problémák, amelyek az önkormányzaton belül kialakultak, módszerbeli gondokra is visszavezethetők. Az egykori belügyminiszter azt is megjegyezte, hogy vannak is javaslatai, de azokat kizárólag a polgármesterrel osztja meg, erre titoktartás is kötelezi.

Lamperth Mónika 2002-tól Medgyessy Péter, majd Gyurcsány Ferenc kormányában belügyminiszteri később önkormányzatokért felelős miniszteri posztot töltött be, utána pedig a szociális és munkaügyi tárcát irányította a volt szocialista politikus, aki Gyurcsány kritikusaként az ellenzékbe szorult MSZP-től eltávolodva 2010 után a határon túli magyarságot illetően bizonyos szinten a Fidesszel találta meg a közös hangot – idézi fel a lap, hozzátéve, hogy szoros szövetségről nem lehetett beszélni, hiszen amikor a politikust a XV. kerület jegyzőjévé választották 2014-ben, a Fidesz nem fogadta jól, ellenben a Demokratikus Koalíció (DK) támogatta. Jegyzősége az akkori ciklus végéig, 2019-ig tartott.

2023-ban hasonló módon kifogásolta a Fidesz, hogy a V. Naszályi Márta vezette I. kerület önkormányzatának tanácsadója lett Lamperth. A mostani felkérés így pályafutásától nem idegen, az talán inkább váratlannak tűnik, hogy ez a felkérés Kovács Gergelytől érkezett, bár az utóbbi időben mozgalmas önkormányzat életében ez sem volt elképzelhetetlen.