Glenn Close végre megkapta azt az elismerést, amire nagyon hosszú időn át várt

Glenn Close hollywoodi színésznő a Los Angeles-i Governors Awardson vehette át a tiszteletbeli Oscar-díjat, amely ezúttal nem egyetlen filmszerepért, hanem több mint öt évtizedes pályafutásáért járt neki – írja a Blikk. A díjhoz vezető út azonban nem volt rövid: korábban összesen 8 alkalommal jelölték Oscar-díjra, ám végül egyszer sem neki ítélték oda.

Amikor a művésznő megtudta, hogy tiszteletbeli Oscart fog kapni, meglehetősen őszintén reagált: először arra gondolt, hogy nincs szüksége vigaszdíjra, majd pedig felmerült benne, hogy véget akar-e vetni a vereségsorozatának.

Mint írják, a tiszteletbeli Oscar különleges elismerés: nem egy konkrét alakításért ítélik oda, hanem a filmes életművet és a filmművészethez való hozzájárulást díjazzák vele. A döntést az Amerikai Filmakadémia kormányzótanácsa hozza meg, így a díjazottnak nem kell egy újabb versenyben bizonyítania.

Glenn Close-nak egy kis időre volt szüksége, amíg át tudta érezni, mit is jelent számára az elismerés. Végül a díj kapcsán arról nyilatkozott, hogy milyen megható számára, hogy ennyi év után végre megkapta a szobrot. A sajtónak elmondta: több mint 50 éve munkálkodik színészként, és először 43 éve jelölték Oscar-díjra. Egy egész élet áll a mostani elismerés mögött, ezért is olyan megható számára.

A színésznő arról is beszélt, hogy még nem döntötte el, hol kap majd helyet a díj, bár egy különleges ötlete már támadt. Szeretné, ha montanai otthonának, Bozemannek a lakói is megcsodálhatnák az Oscar-díjat. Elképzelése szerint egy napra kiállítaná valahol a városban, hogy bárki megnézhesse a legendás szobrocskát. A kiszemelt helyszín egy pékség, ám a tulajdonossal még nem egyeztetett a dologról.