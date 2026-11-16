27 év után történhet meg az, ami eddig elképzelhetetlen volt Alaszkában

A 37 éves Kreiss-Tomkins három republikánus jelöltet győzött le, honlapja szerint ő lesz Alaszka történelmének legfiatalabb kormányzója. Kresiss-Tomkins a republikánus Mike Dunleavyt váltja, aki a két letöltött hivatali ciklusa után már nem indulhatott a posztért.

A demokrata politikus, aki korábban mintegy 10 évig az alaszkai képviselőház tagja volt, az alaszkai választásokon az előzetes eredmények szerint a preferenciális szavazatok mintegy 51 százalékát szerezte meg. Az északi államban a választók több jelöltet is kiválaszthatnak preferenciasorrendjük szerint.

Kreiss-Tomkins a megélhetési költségek csökkentését, az állami iskolák teljes finanszírozását és az adatközpontok építésének szabályozását ígérte a választóknak. A demokrata politikus kampányát Lisa Murkowski republikánus amerikai szenátor is támogatta. Murkowski korábban több bel- és külpolitikai kérdésben nem értett egyet Donald Trump amerikai elnökkel.

Az Egyesült Államokban november 3-án rendezték meg a félidős állami kormányzati és amerikai kongresszusi választásokat. A szavazás eredményeként 2010 után először demokrata párti kormányzók kerültek túlnyomó többségbe az Egyesült Államokban: az 50 kormányzói posztból 30-at töltenek be. Ezzel az ország lakosságának mintegy háromnegyede él majd demokrata kormányzó vezette államban.