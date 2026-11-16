ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.92
usd:
331.42
bux:
146026.92
2026. november 16. hétfő Ödön
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

27 év után történhet meg az, ami eddig elképzelhetetlen volt Alaszkában

Infostart / MTI

Az előzetes eredmények szerint a demokrata párti Jonathan Kreiss-Tomkins lesz az új kormányzó Alaszkában, ahol 1998 óta nem győzött demokrata jelölt – számolt be róla hétfőn több amerikai médium, köztük a CNN hírtelevízió.

A 37 éves Kreiss-Tomkins három republikánus jelöltet győzött le, honlapja szerint ő lesz Alaszka történelmének legfiatalabb kormányzója. Kresiss-Tomkins a republikánus Mike Dunleavyt váltja, aki a két letöltött hivatali ciklusa után már nem indulhatott a posztért.

A demokrata politikus, aki korábban mintegy 10 évig az alaszkai képviselőház tagja volt, az alaszkai választásokon az előzetes eredmények szerint a preferenciális szavazatok mintegy 51 százalékát szerezte meg. Az északi államban a választók több jelöltet is kiválaszthatnak preferenciasorrendjük szerint.

Kreiss-Tomkins a megélhetési költségek csökkentését, az állami iskolák teljes finanszírozását és az adatközpontok építésének szabályozását ígérte a választóknak. A demokrata politikus kampányát Lisa Murkowski republikánus amerikai szenátor is támogatta. Murkowski korábban több bel- és külpolitikai kérdésben nem értett egyet Donald Trump amerikai elnökkel.

Az Egyesült Államokban november 3-án rendezték meg a félidős állami kormányzati és amerikai kongresszusi választásokat. A szavazás eredményeként 2010 után először demokrata párti kormányzók kerültek túlnyomó többségbe az Egyesült Államokban: az 50 kormányzói posztból 30-at töltenek be. Ezzel az ország lakosságának mintegy háromnegyede él majd demokrata kormányzó vezette államban.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    27 év után történhet meg az, ami eddig elképzelhetetlen volt Alaszkában

egyesült államok

demokrata párt

kormányzó

alaszka

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter viszonválasza: véget ért a Fidesz és a KDNP közös története

Magyar Péter viszonválasza: véget ért a Fidesz és a KDNP közös története
„1988-2026: Bóka János a Fidesz Retkes Attilája, csődbiztosa, látható, erre már sokan nem kíváncsiak, Gulyás Gergely sem” – vélekedett parlamenti napirend előtti viszonválaszában Magyar Péter miniszterelnök a Seszták-üggyel összefüggésben. Rétvári Bencét (KDNP) arra szólította fel: szégyeljje magát és kérjen bocsánatot. Szerinte egyetlen esélyük lett volna a megmaradásra, ha levonják a következtetéseket, és kidobják maguk közül a bűnözöket, nem behozzák pártlistán a parlamentbe.
 

„A Kisvakond- és a Mészáros-frakció tagjainak itt az idő, hogy elkullogjanak” – Magyar Péter napirend előtt

Mennyi kiásott forint jutott Magyar Péterhez? – ellenzéki frakcióreakciók a parlamentben

Unger Anna: az elásott pénz korrupciós cselekményt bizonyíthat

Mától háromnapos ülésen tárgyalja a 2027-es költségvetést a parlament

Seszták Miklós-ügy: az NVVH tudta, hova kell menni az elásott pénzért

Fidesz: „Unger Anna lebuktatta Magyar Péter politikai színházát”

Bóka János is újra megszólalt az elásott pénzről, és nem egészen azt mondta, amit a Fidesz-közlemény

VIDEÓ
Száraz november: miért nem mindegy, hogy mit iszunk? Zacher Gábor, Inforádió, Aréna
Lesz-e béke Lengyelországban a krakkói vérengzés után? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Európa lángokban: miért most mennek utcára az emberek? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.16. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Két magyar blue chip is történelmi csúcson!

Két magyar blue chip is történelmi csúcson!

Az Nvidia körüli botrány adott irányt múlt héten a tőzsdéken, az amerikai indexek eséssel zártak pénteken, ma reggel azonban már vegyes a kép. Míg a japán tőzsdén GDP-adat okozott mélyrepülést és esik a koreai részvénypiac is, a hongkongi piacon jó a hangulat, az európai indexek pedig minimális emelkedésekkel nyitottak. A magyar tőzsde felfelé araszol, a Telekom és a Richter árfolyama is új történelmi csúcsra ment ma. Itthon az MNB holnapi kamatdöntése lesz a hét első felében a legizgalmasabb, külföldön pedig továbbra is az AI-részvényeken lesz a világ szeme, jön az Nvidia gyorsjelentése és az Anthropic IPO-ja is teszteli a piacokat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Történelmi csúcsra lőtt ki a Magyar Telekom és a Richter: mi mozgatja a piacokat?

Történelmi csúcsra lőtt ki a Magyar Telekom és a Richter: mi mozgatja a piacokat?

Emelkedéssel indította a hetet a magyar tőzsde: a Magyar Telekom és a Richter árfolyama is új történelmi csúcsot ért el hétfő reggel.

BBC
Business Sport Travel Science
Yemeni forces' retreat leaves Houthis in control of key area on coast of Red Sea waterway

Yemeni forces' retreat leaves Houthis in control of key area on coast of Red Sea waterway

Saudi-backed forces say they are moving troops from the Bab al-Mandab Strait to defend the interim capital Aden.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 16. 10:59
Szexbotrány ide vagy oda, 170 ezren követelik vissza az Nvidia vezérét
2026. november 16. 10:28
A harmadik amerikai repülőgép-hordozó is odaért az Öbölhöz
×
×