Garantált munkahely az állástalan brit fiataloknak – de nem adják ingyen

A brit kormány vasárnap ismertetett elképzelése szerint minimum féléves fizetett munkát kaphatnak azok a 18 és 24 év közötti fiatalok, akik már egy éve munkanélküliek vagy nem vesznek részt képzési programokban.

A kabinet szerint így 2029 márciusáig 90 ezer fiatalt lehetne visszavezetni a munka világába. A terv azonban komoly kezdeti kiadásokkal járna, miközben a kormány éppen a szociális kiadások csökkentésére készül.

Pat McFadden, brit munka- és nyugdíjügyi miniszter szerint november végétől országosan kiterjesztik a jelenleg kísérleti jelleggel működő programot.

A résztvevők legfeljebb heti 25 órában dolgozhatnak hat hónapon keresztül, a mindenkori minimálbérért.

A kormány emellett háromezer font (azaz 1 millió 300 ezer forintnyi) támogatást adna azoknak a munkáltatóknak, amelyek korábban munkanélküli vagy nem tanuló fiatalokat alkalmaznak.

A program az úgynevezett NEET-fiatalokat célozza. Ez az angol rövidítés azokra vonatkozik, akik nem dolgoznak, nem tanulnak és semmilyen szakmai képzésben nem vesznek részt. Számuk Nagy-Britanniában az egymillióhoz közelít és az ilyen fiatalok a 18 és 24 év közöttiek 15,2 százalékát teszi ki. Ez magasabb az uniós átlagnál, és jelentős emelkedés a 2021-es, csaknem 11 százalékos arányhoz képest.

A brit kormány attól tart, hogy egy egész „elveszett generáció” jöhet létre. A tartós munkanélküliség ugyanis nemcsak az állami ellátórendszereket terheli, hanem a későbbi elhelyezkedési esélyeket is rontja. Az ilyen fiatalok körében gyakoribban az olyan mentális problémák, mint a szorongás.

A programot a Munkáspárt egy korábbi egészségügyi minisztere, Alan Milburn dolgozta ki. Ő elismerte: nem lehet gyors eredményre számítani. A kormány kedden ismerteti az általa vezetett felülvizsgálat eredményeit, amely várhatóan a munkanélküli fiatalok által igénybe vehető szociális segélyek csökkentését is javasolja majd. Milburn szerint ugyanakkor a juttatások megvonása nem oldja meg a problémát: ha a fiatalok nem kapnak segítséget a munkába álláshoz, a költség végül más állami szolgáltatásoknál jelenik meg.

A reform kezdetben akár több milliárd fontba is kerülhet, és a megtakarítások csak évek múlva jelentkeznének. Mindeközben a brit állampapírok hozama megugrott és a kormány éppenséggel azt keresi, hol tudna pénzt megtakarítani. Milburn szerint ugyanakkor

jelenleg a kormány 25-ször több pénzt ad ki a munkanélküli fiatalok szociális támogatásaira, mint arra, hogy segítsen nekik elhelyezkedni. A cél, hogy az arányt 2:1-re csökkentsék.

Andy Burnham brit kormányfő közölte: már jóval azelőtt be kell avatkozni, hogy egy fiatal tartósan munka nélkül maradna és az állami támogatásoktól való függőségbe kerülne.

A jobboldali ellenzék viszont úgy látja, hogy a brit kormány túl sok pénzt költene a programra, miközben inkább a vállalkozások társadalombiztosítási költségeit kellene csökkenteni és így ösztönözni, hogy több dolgozót vegyenek fel.

A brit turisztikai ágazat ugyanakkor támogatja a programot, és azt ígéri, hogy 2029-ig ötvenezer állást teremtene a jelenleg munka és képzés nélkül lévő fiataloknak.