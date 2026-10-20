Szociális dolgozók szakszervezete: ez értékválasztás kérdése, nem pedig pénzkérdés

A kormányzati kommunikációban a 25 százalékos azonnali béremelés ígérete hangzott el, a 2027 év elejétől bevezetendő 17,8 százalék viszont se nem azonnali, se nem 25 százalék – hangsúlyozta Köves Ferenc, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének elnöke az InfoRádióban.

Hozzátette: azt sem tudják, hogy ez valódi 17,8 százalékot jelent majd, vagy pedig olyan tételekből áll össze, aminek csak egy kisebb része a konkrét ágazati emelés, egy másik része pedig olyan emelés, ami például a garantált bérminimum által érvényesül, amit mindenki megkap.

Emellett

a szakmai szervezetek és a szakszervezetek egy komplex új életpályamodellt és bértáblacsomagot szerettek volna,

az erre vonatkozó ajánlatukat be is nyújtották még a nyáron a minisztériumnak, és bár Köves Ferenc szerint pozitív választ kaptak, az abban foglaltaknak a „leghalványabb nyoma sincs” a jövő évi költségvetésben.

Az ágazati helyzet javítására márpedig égető szükség lenne. Elmondása szerint

vannak területek, ahol 15-20 százalékos létszámhiány van, máshol viszont nem is ez a fájó, hanem az, hogy egy munkavállaló fél éven belül elmegy, tehát óriási a fluktuáció.

Általánosságban a szociális dolgozók minimum 10-15 százaléka hiányzik, és főleg a kritikus területekről, tehát a gyermekvédelemben és az idősellátásban, a fogyatékkal élők ellátásában van különösen nagy szakemberhiány.

A SZÁD szerint a fiatal dolgozók szociális ágazatban történő elhelyezkedését elsősorban az államnak kellene elősegítenie, hiszen a dolgozók közfeladatot látnak el. „Ide plusz pénz kell, kiszámíthatóság kell, egy olyan életpálya, amelyből egy most pályakezdő fiatal azt látja, hogy itt anyagi biztonsága van, megbecsültsége van, normális munkakörülményei vannak, a mentális és fizikális egészsége nincs veszélyben, tehát sok mindent tartalmaz egy életpálya” – sorolta.

Most azonban Köves Ferenc szerint

a szociális ágazatban sokak fizetése alig nagyobb, mint a minimálbér

– szociális gondozók, ápolók, akik a gerincét alkotják a szociális szakmának, az idősellátásban is ők dolgoznak –, és a gyermekvédelemben is sok középfokú végzettségű szakember dolgozik, ahogy a bentlakásos intézményekben is. Ők sok esetben nettó 300 ezer körül visznek haza, van, aki kicsit alatta, van, aki fölötte. A diplomások bére sem sokkal magasabb ennél, vagyis a nemzetgazdasági átlagbértől is jócskán elmarad a bérszínvonal, de a társszakmákban elérhető keresetektől is: a szakszervezeti elnök szerint egy diplomás pedagógus majdnem a dupláját keresi annak, amennyit egy diplomás szociális szakember, és az egészségügyben is hasonló a helyzet, több esetben másfélszeres szorzóval lehet számolni.

Azzal kapcsolatban, hogy miként fejeznék ki az elégedetlenségüket, Köves Ferenc elmondta: az utcai demonstráció ügye nehéz kérdés.

„A kollégák egy része nagyon csalódott. Jómagam is nagyon csalódott vagyok, én is ezen a területen dolgozom, ezt mindannyian érezzük a zsebünkön. A másik pedig, hogy nagyon magasra tette az új kormány a lécet, hiszen ők ígértek 25 százalékot, ráadásul azonnalra, és hogyha októbertől emelték volna 25 százalékkal az ágazat bérét, akkor az a magyar költségvetés 0,1 százaléka lett volna, és valahogy ez sem fért bele a büdzsébe. Azt gondolom, hogy ilyen nagyságrendű összegnél ez egy értékválasztás kérdése, nem pedig pénzkérdés” – összegzett az InfoRádióban a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének elnöke.

A cikk Zsámboki Zsolt interjúja alapján készült.