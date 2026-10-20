ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.94
usd:
324.02
bux:
143455.92
2026. október 20. kedd Vendel
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Cropped shot of a senior woman holding hands with a nurse
Nyitókép: shapecharge/Getty Images

Szociális dolgozók szakszervezete: ez értékválasztás kérdése, nem pedig pénzkérdés

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

Elégedetlen a Magyar Péter miniszterelnök által bejelentett béremeléssel a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezete (SZÁD). A kormány bérrendezést érintő ígéretének be nem tartásáról és a szociális dolgozók demonstrációjának esélyeiről is beszélt Köves Ferenc, a SZÁD elnöke az InfoRádióban.

A kormányzati kommunikációban a 25 százalékos azonnali béremelés ígérete hangzott el, a 2027 év elejétől bevezetendő 17,8 százalék viszont se nem azonnali, se nem 25 százalék – hangsúlyozta Köves Ferenc, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének elnöke az InfoRádióban.

Hozzátette: azt sem tudják, hogy ez valódi 17,8 százalékot jelent majd, vagy pedig olyan tételekből áll össze, aminek csak egy kisebb része a konkrét ágazati emelés, egy másik része pedig olyan emelés, ami például a garantált bérminimum által érvényesül, amit mindenki megkap.

Emellett

a szakmai szervezetek és a szakszervezetek egy komplex új életpályamodellt és bértáblacsomagot szerettek volna,

az erre vonatkozó ajánlatukat be is nyújtották még a nyáron a minisztériumnak, és bár Köves Ferenc szerint pozitív választ kaptak, az abban foglaltaknak a „leghalványabb nyoma sincs” a jövő évi költségvetésben.

Az ágazati helyzet javítására márpedig égető szükség lenne. Elmondása szerint

vannak területek, ahol 15-20 százalékos létszámhiány van, máshol viszont nem is ez a fájó, hanem az, hogy egy munkavállaló fél éven belül elmegy, tehát óriási a fluktuáció.

Általánosságban a szociális dolgozók minimum 10-15 százaléka hiányzik, és főleg a kritikus területekről, tehát a gyermekvédelemben és az idősellátásban, a fogyatékkal élők ellátásában van különösen nagy szakemberhiány.

A SZÁD szerint a fiatal dolgozók szociális ágazatban történő elhelyezkedését elsősorban az államnak kellene elősegítenie, hiszen a dolgozók közfeladatot látnak el. „Ide plusz pénz kell, kiszámíthatóság kell, egy olyan életpálya, amelyből egy most pályakezdő fiatal azt látja, hogy itt anyagi biztonsága van, megbecsültsége van, normális munkakörülményei vannak, a mentális és fizikális egészsége nincs veszélyben, tehát sok mindent tartalmaz egy életpálya” – sorolta.

Most azonban Köves Ferenc szerint

a szociális ágazatban sokak fizetése alig nagyobb, mint a minimálbér

– szociális gondozók, ápolók, akik a gerincét alkotják a szociális szakmának, az idősellátásban is ők dolgoznak –, és a gyermekvédelemben is sok középfokú végzettségű szakember dolgozik, ahogy a bentlakásos intézményekben is. Ők sok esetben nettó 300 ezer körül visznek haza, van, aki kicsit alatta, van, aki fölötte. A diplomások bére sem sokkal magasabb ennél, vagyis a nemzetgazdasági átlagbértől is jócskán elmarad a bérszínvonal, de a társszakmákban elérhető keresetektől is: a szakszervezeti elnök szerint egy diplomás pedagógus majdnem a dupláját keresi annak, amennyit egy diplomás szociális szakember, és az egészségügyben is hasonló a helyzet, több esetben másfélszeres szorzóval lehet számolni.

Azzal kapcsolatban, hogy miként fejeznék ki az elégedetlenségüket, Köves Ferenc elmondta: az utcai demonstráció ügye nehéz kérdés.

„A kollégák egy része nagyon csalódott. Jómagam is nagyon csalódott vagyok, én is ezen a területen dolgozom, ezt mindannyian érezzük a zsebünkön. A másik pedig, hogy nagyon magasra tette az új kormány a lécet, hiszen ők ígértek 25 százalékot, ráadásul azonnalra, és hogyha októbertől emelték volna 25 százalékkal az ágazat bérét, akkor az a magyar költségvetés 0,1 százaléka lett volna, és valahogy ez sem fért bele a büdzsébe. Azt gondolom, hogy ilyen nagyságrendű összegnél ez egy értékválasztás kérdése, nem pedig pénzkérdés” – összegzett az InfoRádióban a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének elnöke.

A cikk Zsámboki Zsolt interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Szociális dolgozók szakszervezete: ez értékválasztás kérdése, nem pedig pénzkérdés

tiltakozás

költségvetés

béremelés

2027

szociális dolgozó

köves ferenc

szád

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Szociális dolgozók szakszervezete: ez értékválasztás kérdése, nem pedig pénzkérdés
béremelés

Szociális dolgozók szakszervezete: ez értékválasztás kérdése, nem pedig pénzkérdés
Elégedetlen a Magyar Péter miniszterelnök által bejelentett béremeléssel a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezete (SZÁD). A kormány bérrendezést érintő ígéretének be nem tartásáról és a szociális dolgozók demonstrációjának esélyeiről is beszélt Köves Ferenc, a SZÁD elnöke az InfoRádióban.
 

Íme, a költségvetés részletei Magyar Pétertől és Kármán Andrástól

Orbán Viktor: a 2027-es költségvetés véget vet a munkaalapú gazdaságnak

Palócz Éva: erősen bizalommegtartó költségvetési tervet hallottunk

Fidesz: nem számít, mit mond Magyar Péter, csak az, hogy mi történik

Vitézy Dávid az InfoRádióban: módosítanunk kell az operatív programokat

Vitézy Dávid az InfoRádióban: módosítanunk kell az operatív programokat

A lakástámogatási rendszer átalakítása népszerű programja lesz a Tisza-kormánynak – ezt mondta Vitézy Dávid az InfoRádióban adott interjújában. A közlekedési és beruházási miniszter a jövő évi költségvetésről is beszélt és kiemelte, hogy jelentősen nő például a vasúti pályafelújításra fordítható összeg is.
Kocsis Zoltán emlékkoncert november 6-án (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Kocsis Zoltán emlékkoncert november 6-án (x)

A Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar november 6-án Johannes Brahms két megrendítő művével emlékezik egykori főzeneigazgatójára, a tíz éve elhunyt Kocsis Zoltánra a Müpában. A Vashegyi György vezényletével megvalósuló, megbékélést és reményt sugárzó hangversenyen Pasztircsák Polina és Julian Orlishausen énekli a szólókat.
VIDEÓ
Miért áll napok óta lángokban Franciaország? Szűcs Anita, Inforádió, Aréna
2000 milliárd euró a tét: vétó lesz vagy megegyezés? Zalai Csaba, Inforádió, Aréna
Lehet-e morális fenntartása a mesterséges intelligenciának? Keleti Arthur, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.21. szerda, 18:00
Baán László
a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lépett a NATO: újabb katonai erőket irányítanak a keleti szárnyra

Lépett a NATO: újabb katonai erőket irányítanak a keleti szárnyra

A NATO bejelentette, hogy további megfigyelő- és felderítőeszközöket telepít a Fekete-tenger térségébe, miután a közelmúltban több hajót is találat ért a régióban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szürreális elképzelés volt a kétgyermekes nők korlátlan, élethosszig tartó szja-mentessége?

Szürreális elképzelés volt a kétgyermekes nők korlátlan, élethosszig tartó szja-mentessége?

Palócz Éva, a Kopint-TÁRKI vezérigazgatója szerint a jövő évi büdzsé leginkább az alacsony jövedelműeknek kedvez.

BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky and US envoys holding Oslo talks as Rubio denies withholding intelligence

Zelensky and US envoys holding Oslo talks as Rubio denies withholding intelligence

The US secretary of state earlier rejected accusations Ukrainians were dying because the US was withholding critical intelligence.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 20. 17:51
Miniszteri bejelentés: több honvédségi helyszínen felbolydul az élet
2026. október 20. 17:39
Átadták a Junior Prima Díjakat ismeretterjesztés és média kategóriában
×
×