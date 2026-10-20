Pongó Géza, a Független Rendőr Szakszervezet (FRSZ) főtitkára hangsúlyozta: a szakszervezet által készített felmérés szerint minimum 50 százalékos béremelést tartana elfogadhatónak az állomány a lemorzsolódás megállítása érdekében. Hozzátette, az állomány azzal számolt, hogy még idén lesz béremelés, így dupla csalódást jelent számukra a most bejelentett, átlagos 15 százalékos mérték.

Közlése szerint éppen a bérhelyzet miatt hagyják el sokan a rendőri pályát, és szerelnek fel egyre kevesebben, ezért a 15 százalékos emelés nem visz közelebb a kormányzó párt programjában foglalt célkitűzések megvalósításához sem. Ezen a tendencián egy minimum 50 százalékos béremelést tudna változtatni – mondta.

Emlékeztetett: a Tisza Párt a programjában az ígérte, hogy helyreállítják a rendvédelem becsületét és tekintélyét, megújítják a bérrendszert, és olyan életpályamodellt alakítanak ki, amely vonzóvá teszi a pályát a fiatalok számára is, és kiszámítható jövedelmet biztosít minden rendvédelmi dolgozónak.

Ugyan tisztában vannak az ország gazdasági helyzetével, és belátják, hogy az előző kormányzat hibáit és mulasztásait nem lehet néhány hónap alatt orvosolni, ténynek tartják, hogy a 15 százalékos átlagos emelés elégtelen a rendvédelmi dolgozók tisztességes javadalmazásának eléréséhez – tette hozzá az FRSZ főtitkára.

Jelezte, mindezek ellenére szeretnék mielőbb megismerni a bejelentett illetményemelés részletszabályait, mert a Belügyminisztérium ezeket még nem osztotta meg a rendvédelmi szakszervezetekkel. Továbbá bíznak abban, hogy a szolgálati törvény előkészületben lévő, átfogó módosításával belátható időn belül kialakítható lesz egy olyan szabályozás, amely az ígéreteknek megfelelően valóban megújítja a bérrendszert, és vonzó életpályát biztosít a rendvédelmi dolgozók számára. Tovább kívánnak tárgyalni a kormányzattal – mondta Pongó Géza.

Salamon Lajos, a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetének (HTFSZ) elnöke azt mondta, szintén kevésnek tartják a 15 százalékos mértékű béremelést. Megjegyezte, ez abban az esetben lehet megfelelő, ha egy bérfelzárkóztatási folyamat kiinduló lépését jelenti. Üdvözlik ugyanakkor az illetményalap bejelentett emelését – tette hozzá.

Felhívta a figyelmet arra, hogy az ígéretek fényében nagy volt a várakozás az állomány körében, ezért magasabb béremeléssel számoltak. Azt biztatónak tartják, hogy a 2012 óta változatlan, 38 650 forintos illetményalap több mint 42 ezer forintra, vagyis mintegy 6 ezer forinttal emelkedik, mert ez határozza meg a pótlékok mértékét is.

Ugyanakkor az már most látszik, hogy a fővárosban és jellemzően a megyei jogú városokban szolgálatot teljesítő kollégák számára bevezetendő kiemelt területi pótlék valószínűleg bérfeszültséget fog szülni – jegyezte meg a HTFSZ elnöke, rámutatva: ennek mértéke a beavatkozások száma alapján fog eldőlni. Szerinte ugyanakkor az érintetteknek be kell látniuk, hogy aki többet dolgozik, többletjövedelmet is érdemel – mondta Salamon Lajos.

Powell Pál, a Belügyi, Rendvédelmi és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (BRDSZ) elnöke elsősorban azt kifogásolta, hogy semmilyen információval nem rendelkeznek a béremelés eloszlásának módjáról, arról, hogy kiket és milyen mértékben érint az átlagos béremelés. A civilként dolgozó belügyi és rendvédelmi munkavállalók bérhelyzete még a hivatásos állományénál is rosszabb, a fizetésük jelenleg a minimálbér és a garantált bérminimum közelében van – hívta fel a figyelmet.

Azt mondta, a visszajelzések alapján biztos, hogy csalódást kelt a munkavállalók körében a bejelentett béremelés mértéke, kollégái teljesen jogosan számítottak többre. Viszont ha ez egy bérrendezési folyamat kezdete, és a következő években fokozatosan emelkednek a bérek a rendvédelemben is, akkor talán el tudják fogadni a munkavállalók az intézkedést.

Ezért a következő időszakban újra tárgyalni kívánnak a Belügyminisztérium képviselőivel annak érdekében, hogy további részleteket tudjanak meg a tárca következő évekre vonatkozó terveiről. Az információkat megosztják a szakszervezet tagságával is – nyilatkozta Powell Pál.