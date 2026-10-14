Végleg lezárult a december 24-ét övező vita, biztosan szabad lesz már idén is

A karácsony mindenki számára az év egyik legfontosabb ünnepe, ezért fontos, hogy az Országgyűlés munkaszüneti nappá nyilvánítsa december 24-ét – mondta előterjesztői expozéjában Hantosi István, a Tisza képviselője.

„Egy olyan

általános üzletzárást indítványoz a törvényjavaslatunk,

amilyen a többi hasonló munkaszüneti napon is van, tehát nyilván az üzletek egy nagyon szűk köre fog csak kinyitni. A kivételi körben természetesen benne vannak cukrászdák, éttermek, virág-, édességüzletek, üzemanyagtöltő-állomások; hazafelé menet ha az ember elmegy sétálni 24-én, akkor még az ünnepre a sütemény és a virágcsokor az asztalra kerülhessen. Lehet, hogy ezek apróságok, de az ünnepi asztalt még szebbé teszik, úgyhogy én ezeknek a magyar honfitársaknak is szeretnék köszönetet mondani, akik akár virágüzletben dolgoznak és szebbé teszik sok család, akár egyedülálló személyek hétköznapjait, ünnepnapjait” – fogalmazott.

A kormány támogatja a javaslatot, mert az új munkaszüneti nap költségvetésre gyakorolt hatása csekély, a társadalmi jólétre gyakorolt hatása viszont kiemelkedő – jelezte Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter.

A Tisza vezérszónoka, Kalázdi-Kerekes Kinga felhívta a közvélemény figyelmét arra, hogy december 24-e már idén munkaszüneti nap lesz.

A fideszes Szentkirályi Alexandra arról beszélt, hogy

pártja kormányon még ellenezte december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását, de az érveik nem elvi jellegűek voltak, „a gazdasági időszerűsége volt bizonytalan”

– fogalmazott a politikus.

A KDNP-s Nacsa Lőrinc is támogatja a döntést, hiszen – mint emlékeztetett – frakciója már augusztus 14-én benyújtott egy ilyen javaslatot a parlamentnek.

Ahogyan a Mi Hazánk is, még korábban, mint a KDNP – tromfolt rá a párt vezérszónoka, Dócs Dávid, aki reményét fejezte ki, hogy december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításával ez a nap végre az ünnepre készülésről és nem az ünnep előtti utolsó nagy rohamról fog szólni.

A cikk Herczeg Zsolt tudósítása alapján készült.