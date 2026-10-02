Sikeresen csatlakozott a Nemzetközi Űrállomáshoz a Crew Dragon, indulhat az emberkísérlet

Sikeresen dokkolt a Nemzetközi Űrállomással (ISS) péntek hajnalban a floridai Cape Canaveral űrközpontból csütörtökön útnak indított Crew Dragon űrkapszula négy fővel a fedélzetén.

A NASA közlése szerint a repülési idő rekordnak számító 7 óra és 55 perc volt. Amerikai űrhajó eddig még soha ilyen gyorsan nem tette meg a Föld és az űrállomás közötti távot.

Az abszolút rekordot egy orosz Szujuz űrszonda tartja, amely 2020 októberében alig több mint három óra alatt érte el az állomást.

A SpaceX Falcon 9 rakétával fölbocsátott Crew Dragon űrkapszulában két amerikai, egy kanadai és egy orosz űrhajós utazott. A legénység a tervek szerint hat hónapig tartózkodik az űrállomáson, ahol azt vizsgálják, hogy milyen hatással van az emberi szervezetre a világűrben való tartózkodás.