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Felbocsátják a SpaceX amerikai űrkutatási magánvállalat Falcon 9-es rakétájával összekapcsolt Crew Dragon személyszállító űrhajót a floridai Cape Canaveral Kennedy Űrközpontjában 2025. június 25-én pirkadat előtt. Az űrhajóval az Axiom 4 (Ax-4) legénysége: Kapu Tibor magyar űrhajós, valamint a lengyel Slawosz Uznanski-Wisniewski, az indiai Subhansu Sukla és az amerikai Peggy Whitson utazik a Föld körül keringő Nemzetközi Űrállomásra (ISS). Az űrhajó várhatóan június 26-án kapcsolódik az űrállomáshoz, ahol a legénység a tervek szerint 14 napot tölt majd.
Nyitókép: MTI/EPA/Cristobal Herrera Ulashkevich

Sikeresen csatlakozott a Nemzetközi Űrállomáshoz a Crew Dragon, indulhat az emberkísérlet

Infostart / MTI

A SpaceX Falcon 9 rakétával fellőtt űrkapszulában négy űrhajós utazott, a nemzetközi legénység várhatóan fél évet tölt majd az űrállomáson, egy tudományos kísérlet részeként.

Sikeresen dokkolt a Nemzetközi Űrállomással (ISS) péntek hajnalban a floridai Cape Canaveral űrközpontból csütörtökön útnak indított Crew Dragon űrkapszula négy fővel a fedélzetén.

A NASA közlése szerint a repülési idő rekordnak számító 7 óra és 55 perc volt. Amerikai űrhajó eddig még soha ilyen gyorsan nem tette meg a Föld és az űrállomás közötti távot.

Az abszolút rekordot egy orosz Szujuz űrszonda tartja, amely 2020 októberében alig több mint három óra alatt érte el az állomást.

A SpaceX Falcon 9 rakétával fölbocsátott Crew Dragon űrkapszulában két amerikai, egy kanadai és egy orosz űrhajós utazott. A legénység a tervek szerint hat hónapig tartózkodik az űrállomáson, ahol azt vizsgálják, hogy milyen hatással van az emberi szervezetre a világűrben való tartózkodás.

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