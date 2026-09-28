Tóth Balázst ismeri a legjobban az északír kapitány – este újra tétmeccset játszik a magyar futballválogatott

A magyar válogatott péntek este 1–0-ra kikapott az ukránoktól a Nemzetek Ligája-sorozatban, így különösen fontos lenne jó eredményt elérni az északírek ellen. A brit csapat egyébként idegenbeli győzelemmel rajtolt, egygólos győzelmet aratott Tbilisziben, Georgia ellen.

Marco Rossi kapitánynak szaporodtak a gondjai, ugyanis az ukránok ellen is már hiányzó trió mellé Redzic Damir és Tóth Rajmund is a sérültek listájára került.

Az északírek ellen egyszer játszott eddig Marco Rossi irányításával a magyar válogatott, 2022. március 29-én, Belfastban, 1–0-ra nyert. Az akkor pályára lépők közül Willi Orbán, Nagy Zsolt, Szoboszlai Dominik, Schäfer András és Bolla Bendegúz kaphat most is szerepet.

Az északíreket akkor már és még nem Michael O’Neill irányította, az egykori válogatott játékos a második periódusát tölti a szövetségi kapitányi poszton, túljár a 100. mérkőzésén. 2022 decemberében tért vissza a válogatott élére, a szövetség idén tavasszal hosszabbított vele, 2032-ig tart a mostani megbízatása. Közben 2026 tavaszán 15 mérkőzésen dirigálta a Blackburn Roverst, így Tóth Balázs szakmai főnöke is volt.

Keretének minden tagja – a skót Dundee Unitedhez tartozó Michael Forbes kivételével – angol klub tagja. Ugyanakkor a Premier League-ben kevesen játszanak, s főleg rendszeresen kevesen játszanak. A kevesek egyike Trai Hume, a Sunderland védője, vagy a Tbilisziben a gólt szerző Shea Charles, a Fulham középpályása.

Hiányzik kulcsember majd a védelemből, Daniel Ballard, a Sunderland védője megsérült a georgiaiak elleni mérkőzésen, nem játszhat. Nem tagja a keretnek a január óta sérült Conor Bradley, a Liverpool játékosa, aki fiatal kora ellenére már a válogatott csapatkapitánya is volt.

A csoport másik hétfői mérkőzése magyar idő szerint este hat órakor kezdődik Tbilisziben, Georgia csapata az ukránokat fogadja.