Német külügy: Oroszország nem nyitott a tárgyalásra a háború lezárásáról

Oroszország továbbra sem hajlandó érdemi tárgyalásokat folytatni sem a tűzszünetről, sem az ukrajnai háború lezárásáról – közölte hétfőn a német külügyminisztérium Johann Wadephul német és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter múlt heti találkozóját értékelve.

A két külügyminiszter az ENSZ-közgyűlés ülésszakának margóján találkozott két nappal korábban. Ez volt az első közvetlen német-orosz magas szintű egyeztetés azóta, hogy Oroszország teljes körű támadást indított Ukrajna ellen.

„Álláspontjaink – természetesen ” mérföldekre vannak egymástól, és ez ismét világossá vált” – fogalmazott a német külügyminisztérium szóvivője.

Hozzátette: a találkozó megerősítette Berlin álláspontját, miszerint Moszkva továbbra sem mutat hajlandóságot arra, hogy tárgyaljon akár a tűzszünetről, akár az ukrajnai háború lezárásáról.