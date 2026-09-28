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Johann Wadephul német külügyminiszter (b) az izraeli hivatali partnerével, Gideon Szaárral tartott közös sajtóértekezletén Berlinben 2025. június 5-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

Német külügy: Oroszország nem nyitott a tárgyalásra a háború lezárásáról

Infostart / MTI

Johann Wadephul német és Szergej Lavrov orosz külügyminiszterek a múlt héten találkoztak. Az egyeztetés megerősítette Berlin álláspontját, miszerint Moszkvának esze ágában sincs tűzszünetről vagy békéről tárgyalni.

Oroszország továbbra sem hajlandó érdemi tárgyalásokat folytatni sem a tűzszünetről, sem az ukrajnai háború lezárásáról – közölte hétfőn a német külügyminisztérium Johann Wadephul német és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter múlt heti találkozóját értékelve.

A két külügyminiszter az ENSZ-közgyűlés ülésszakának margóján találkozott két nappal korábban. Ez volt az első közvetlen német-orosz magas szintű egyeztetés azóta, hogy Oroszország teljes körű támadást indított Ukrajna ellen.

„Álláspontjaink – természetesen ” mérföldekre vannak egymástól, és ez ismét világossá vált” – fogalmazott a német külügyminisztérium szóvivője.

Hozzátette: a találkozó megerősítette Berlin álláspontját, miszerint Moszkva továbbra sem mutat hajlandóságot arra, hogy tárgyaljon akár a tűzszünetről, akár az ukrajnai háború lezárásáról.

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Kezdőlap    Külföld    Német külügy: Oroszország nem nyitott a tárgyalásra a háború lezárásáról

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