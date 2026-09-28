Hankó Balázs megszólalt

A miniszterelnök szerint Hankó Balázs bujkál, ám a volt miniszter ezt cáfolja. Magyar Péter a közösségi oldalán közölte álláspontját.

Hankó Balázs a párt frakcióirodájában nyilatkozott, amikor a riporter a miniszterelnök azon kijelentésről kérdezte, miszerint ő bujkál-e a hatóságok, valamint a teljes magyar sajtó elől.

A volt miniszter elmondta: hétfőn reggel részt vett a mentelmi bizottsági ülésen, utána pedig egy sajtótájékoztatón egyértelműen elmondta, hogy a Fidesz frakcióirodáján dolgozik. „Nem bujkálok, nekem nincs semmi rejtegetnivalóm” – fogalmazott.

Arra a felvetésre, hogy a délelőtti sajtótájékoztatóján még hatóságok megjelenésére számított, ezzel együtt viszont a miniszterelnök szerint nincsenek rendőrök az épületben, azt mondta: „Magyar Péter most is, mint máskor is utasításokat ad, utasításokat osztogat”, de ő marad és dolgozik tovább.

A volt miniszter a hétfőn délelőtt jelentette be, hogy a Parlament épületében marad, és a munkahelyén várja meg, milyen intézkedést kívánnak vele szemben foganatosítani. A fideszes politikus ezt hétfőn jelentette be, mielőtt az Országgyűlés döntött mentelmi jogának felfüggesztéséről.

Hankó Balázs a Fidesz országgyűlési képviselője, volt kulturális és innovációs miniszter sajtónyilatkozatában tételesen cáfolta az ellene felhozott vádakat, majd úgy fogalmazott: nemcsak ügyvédje útján az illetékes főügyészségnek, hanem itt is jelzi, hogy a Parlament épületében fog tartózkodni, amíg világossá válik, hogy milyen intézkedést kívánnak foganatosítani vele szemben. Ha el akarnak vinni, innen a munkahelyemről tegyék – mondta.

Kijelentette: ahogy már az ügyészségnek is jelezte, áll a vizsgálatok elé, a lelkiismerete tiszta.

A mentelmi bizottság előtt elmondta és igazolta, hogy „az úgynevezett NKA-ügyben” minden eljárás, minden döntés megfelelt a jogszabályoknak – fűzte hozzá délelőtti sajtónyilatkozatában.

A miniszterelnök az Országgyűlésben napirend előtti viszonválaszában Hankó Balázs (Fidesz) volt miniszterre utalva azt mondta a Fidesz-frakció tagjainak, jelenleg egy bűnözőt, a mentelmi jogától megfosztott képviselőt bújtatnak a Parlamentben, aki jelezte a nyilvánosságnak és a hatóságoknak, hogy nem hajlandó elhagyni az épületet.

A Fidesz-frakció megakadályozza, hogy az ügyészek, a rendőrök vagy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal eljárási cselekményeket tegyen Hankó Balázs ellen 17 milliárd forint közpénz ellopásának gyanúja miatt – hangoztatta Magyar Péter.