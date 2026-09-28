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Bóka János, a Fidesz frakcióvezetõje a Fidesz- és a KDNP-frakció sajtótájékoztatóján az Országházban 2026. szeptember 28-án. Mellette jobbra Hankó Balázs, a Fidesz országgyûlési képviselõje, korábbi kulturális és innovációs miniszter.
Nyitókép: MTI/Kovács Márton

Hankó Balázs megszólalt

Infostart / MTI
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Nem bujkál és nincs rejtegetnivalója, ezért a Fidesz parlamenti frakcióirodáján marad és ott dolgozik – közölte a Hír TV-nek nyilatkozva Hankó Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője, volt kulturális és innovációs miniszter hétfőn, azt követően, hogy az Országgyűlés döntött mentelmi jogának felfüggesztéséről.

A miniszterelnök szerint Hankó Balázs bujkál, ám a volt miniszter ezt cáfolja. Magyar Péter a közösségi oldalán közölte álláspontját.

Hankó Balázs a párt frakcióirodájában nyilatkozott, amikor a riporter a miniszterelnök azon kijelentésről kérdezte, miszerint ő bujkál-e a hatóságok, valamint a teljes magyar sajtó elől.

A volt miniszter elmondta: hétfőn reggel részt vett a mentelmi bizottsági ülésen, utána pedig egy sajtótájékoztatón egyértelműen elmondta, hogy a Fidesz frakcióirodáján dolgozik. „Nem bujkálok, nekem nincs semmi rejtegetnivalóm” – fogalmazott.

Arra a felvetésre, hogy a délelőtti sajtótájékoztatóján még hatóságok megjelenésére számított, ezzel együtt viszont a miniszterelnök szerint nincsenek rendőrök az épületben, azt mondta: „Magyar Péter most is, mint máskor is utasításokat ad, utasításokat osztogat”, de ő marad és dolgozik tovább.

A volt miniszter a hétfőn délelőtt jelentette be, hogy a Parlament épületében marad, és a munkahelyén várja meg, milyen intézkedést kívánnak vele szemben foganatosítani. A fideszes politikus ezt hétfőn jelentette be, mielőtt az Országgyűlés döntött mentelmi jogának felfüggesztéséről.

Hankó Balázs a Fidesz országgyűlési képviselője, volt kulturális és innovációs miniszter sajtónyilatkozatában tételesen cáfolta az ellene felhozott vádakat, majd úgy fogalmazott: nemcsak ügyvédje útján az illetékes főügyészségnek, hanem itt is jelzi, hogy a Parlament épületében fog tartózkodni, amíg világossá válik, hogy milyen intézkedést kívánnak foganatosítani vele szemben. Ha el akarnak vinni, innen a munkahelyemről tegyék – mondta.

Kijelentette: ahogy már az ügyészségnek is jelezte, áll a vizsgálatok elé, a lelkiismerete tiszta.

A mentelmi bizottság előtt elmondta és igazolta, hogy „az úgynevezett NKA-ügyben” minden eljárás, minden döntés megfelelt a jogszabályoknak – fűzte hozzá délelőtti sajtónyilatkozatában.

A miniszterelnök az Országgyűlésben napirend előtti viszonválaszában Hankó Balázs (Fidesz) volt miniszterre utalva azt mondta a Fidesz-frakció tagjainak, jelenleg egy bűnözőt, a mentelmi jogától megfosztott képviselőt bújtatnak a Parlamentben, aki jelezte a nyilvánosságnak és a hatóságoknak, hogy nem hajlandó elhagyni az épületet.

A Fidesz-frakció megakadályozza, hogy az ügyészek, a rendőrök vagy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal eljárási cselekményeket tegyen Hankó Balázs ellen 17 milliárd forint közpénz ellopásának gyanúja miatt – hangoztatta Magyar Péter.

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Magyar Péter napirend előtt a parlamentben a mentelmi jogok kiadása és Seszták Miklós őrizetbe vétele után

Magyar Péter napirend előtt a parlamentben a mentelmi jogok kiadása és Seszták Miklós őrizetbe vétele után

Hankó Balázs átadta a magyar kultúra kasszáját a Fidesznek és Fidesz-közeli celebeknek, és szétosztották maguk között. Seszták Miklós volt miniszter sokmilliárd forint kenőpénzt kapott. Az ilyen ügyek miatt kulcsfontosságú, ki lesz a legfőbb ügyész – mondta Magyar Péter kormányfő az Országgyűlésben, immár saját mentelmi joga felfüggesztettségének tudatában.
 

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Őrizetbe vették Seszták Miklós korábbi fejlesztési minisztert, miután az Országgyűlés felfüggesztette a mentelmi jogát; Hankó Balázs és Magyar Péter mentelmi jogát szintén felfüggesztették. Magyar Péter parlamenti felszólalásában az ügyészség iránti közbizalom helyreállításáról beszélt, a választás előtt kiosztott több mint 17 milliárd forintnyi kulturális támogatás egy részét tiltott pártfinanszírozásnak nevezte, Seszták ügyében pedig több mint 11 milliárd forintnyi kenőpénzről beszélt. Saját ügyét politikai provokációnak nevezte, és közölte, hogy kihallgatása esetén maga is feljelentéseket tesz. Baka András köztársasági elnök új jelöltet keres a legfőbb ügyészi posztra, miután az Országgyűlés másodszor is elutasította Szathmáry Zoltán jelölését. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal négy kiemelt jelentőségű büntetőügyet vett saját hatáskörbe, amelyek egy minisztert, önkormányzati szereplőket és a Szuverenitásvédelmi Hivatalt érintik, milliárdos korrupciós, illetve hűtlen kezelési gyanúkkal. Új nyomozati iratok kerültek elő az ukrán „aranykonvoj” ügyében is, amelyek szerint Orbán Viktor korábbi miniszterelnök adhatott utasítást a 27 milliárd forintos vagyon tavaszi lefoglalására; a nyomozás szálai magas rangú titkosszolgálati vezetőkhöz és Szathmáry Zoltán testvéréhez is elérnek.

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