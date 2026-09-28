ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
368.28
usd:
323.84
bux:
150036.28
2026. szeptember 28. hétfő Vencel
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Baka András köztársasági elnök nyilatkozik a sajtónak az Országházban 2026. szeptember 28-án.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Megszólalt Baka András: a demokrácia működik, új jelöltet fogok állítani legfőbb ügyésznek

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Határozottan kiállt a parlamentben leszavazott legfőbbügyész-jelöltje mellett Baka András, a tanulságait is elmondta a folyamatnak. Szathmáry Zoltán szerinte nem „Polt Péter embere”. Új jelölt jön, a pártokkal Baka András továbbra sem fog egyeztetni.

Amint a legfőbbügyész-jelölt parlamenti leszavazása megtörtént, az államfő azonnal tájékoztatta a megjelent újságírókat a parlament folyosóján; ismert, nem választotta meg az Országgyűlés Szathmáry Zoltánt, Baka András jelöltjét a legfőbb ügyészi posztra.

Baka András rendkívüli sajtótájékoztatóján az eredményt kommentálva elmondta:

„Hogyan született meg a jelölésem? Hivatalba lépésem utáni napon megkezdtem a jelölésre való felkészülést, a jelölteket az ötödik napon elkezdtem meghallgatni, ennek egy része a sajtó előtt ismert.”

A konzultációk eredményeképp jutott a jelölésre, nem politikai szempontok alapján mérlegelt, hogy ki kinek elfogadható, ez nem szerepelt a mérlegelésben, a szakmai alkalmasság volt a mérvadó számára.

Visszautasította, hogy Polt Péter korábbi legfőbb ügyész hatalomátmentése szerepet játszana a jelölésében.

A parlamenti döntés nem változtatta meg a szakmai értékelését, attól még, mert nem támogatták, nem vált szerinte alkalmatlanná.

Tudatosan keresett olyan jelöltet, aki ismeri az ügyészség belső működését, a megújításhoz nem elég tudni, hogy min kell változtatni, azt is kell tudni, hogy hogyan és kikkel kell a változtatást végbevinni.

„Ismeri az ügyészséget, de nem foglya annak” – állt ki jelöltje mellett Baka András.

Tanulság viszont számára, hogy a közbizalom megrendülésével szembe kell nézni, a kollektív megbélyegzés azonban szerinte tévút.

Úgy látja, nem elég a legfőbb ügyész megválasztása, az ügyészi kart is meg kell újítani, a változás célja pedig nem lehet a politikaibefolyás-váltás.

A parlamenti döntés szerinte megér egy beszélgetést, de a szavazás eredményét tiszteletben tartja.

Az eredményt nem kudarcnak, hanem a demokrácia működésének tekinti,

mindenkinek más lehet a mérlegelési szempontja, mindenki a saját döntési felelősségi körében dönthet.

A legfőbb ügyész személyében továbbra sem fog egyeztetni, ehhez független joga van.

Szerinte nem következtetés az sem, hogy (fél)prezidenciális rendszert kell létrehozni.

A döntést tehát nem kritizálja, az ahhoz vezető utat viszont kommentálta:

  • a jelöltet személyesen meghallgathatta volna a Tisza-frakció
  • más frakciók részéről semmiféle érdeklődés nem mutatkozott a jelölt személye iránt.
  • a meghallgatás még nem jelentett volna támogatást, tájékozódást viszont igen
  • már a jelölés előtt erős, a közvéleményt manipuláló folyamat zajlott, jogászok nagyon határozottan alakították a jelöltről a nyilvános képet, elfogadhatatlan, hogy bizonyos ügyvédi irodák minden eszközt felhasználtak arra, hogy befolyásolják a választást, politikai síkra terelték a kérdést
  • „a jelölt Polt embere” vád nem állja meg a helyét, érdemes lett volna az életrajzára egy pillantást vetni, éles ügyekkel nem került kapcsolatba a Legfőbb Ügyészségen
  • Szathmáry Zoltán testvéréről: a nyilvánosságban megjelent körülményeket ismerte, nem utólag szembesült róla, belső tájékozódása során további információkat is megismert, amelyek viszont nem nyilvánosak, de árnyalják a képet. Később a nyilvánosság sokkal több részletet megismerhet majd.

A jövőről is beszélt: alkotmányos feladata nem ért véget, rajta a sor, hogy új jelöltet állítson, meg is fogja tenni, a mérce és a módszer nem változik, a politikai egyeztetés kizárt. Az ügyészi szervezet megújítását a leendő legfőgbb ügyésznek kell vezetnie, nem a pártoknak, és ez nem „egyemberes” feladat, nem szabad túlbecsülni a legfőbb ügyész személyét – jelezte Baka András, aki azzal zárta: folytatja a konzultációkat, és egyelőre nem kíván többet mondani.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Megszólalt Baka András: a demokrácia működik, új jelöltet fogok állítani legfőbb ügyésznek

legfőbb ügyész

baka andrás

szathmáry zoltán

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Őrizetbe vették Seszták Miklós volt KDNP-s minisztert

Őrizetbe vették Seszták Miklós volt KDNP-s minisztert
A Központi Nyomozó Főügyészségen őrizetbe vették Seszták Miklóst – tudta meg a 24.hu Papp Gábortól, a politikus ügyvédjétől. Seszták Miklós, miközben a parlament szavazott a mentelmi joga kiadásáról, bement az ügyészségre, ahogy mondta, vallomást tenni, és ott rögtön őrizetbe is vették. 11 milliárdos korrupciós ügyben gyanúsított, a Volánbusz-botrány kapcsán.
 

Megszólalt Baka András államfő: a demokrácia működik, új jelöltet fogok állítani legfőbb ügyésznek

138:0:1 – Nem választotta meg legfőbb ügyésznek az Országgyűlés Szathmáry Zoltánt

Az Országgyűlés kiadta Magyar Péter, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát

Magyar Péter: két korrupt politikust átadunk a nyomozóknak

Hankó Balázs: „a Parlamentben fogok tartózkodni”

Bóka János: Hankó Balázs koncepciós per áldozata

Magyar Péter mentelmi joga kiadása kapcsán a parlamentben: „mindig vállalom a felelősséget”

Százmilliókat költhettek Szijjártó Péterék olyan privát repülőkre, amikkel végül nem szálltak fel

Izgalmas dupla ülést tart hétfőn az Országgyűlés, szavaznak a legfőbb ügyésznek jelölt Szathmáry Zoltánról is

VIDEÓ
Grönland miatt szétrobban a NATO? Flamm László, Inforádió, Aréna
A kórházak is rendszert váltanak? Tóth Gábor, Inforádió, Aréna
Tényleg rendkívül rossz az ügyészség állapota? Hack Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.28. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Valósággal szétbombázzák Ukrajnát, berágott Kijevre a világ egyik legerősebb hatalma – Háborús híreink hétfőn

Valósággal szétbombázzák Ukrajnát, berágott Kijevre a világ egyik legerősebb hatalma – Háborús híreink hétfőn

Oroszország több mint 2200 nagy hatótávolságú drónnal támadta Ukrajnát az utóbbi egy héten - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap a közösségi médiában. Dél-Korea mély sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy Ukrajna nyilvánosságra hozta két észak-koreai hadifogoly Szöulnak történő átadását, majd tagadta, hogy a felek között titoktartási megállapodás jött volna létre az ügyben – jelentette a Jonhap hírügynökség vasárnap. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kész, ennyi volt: napokon belül lejár a magyarok kedvenc állampapírja, komoly érvágás jön

Kész, ennyi volt: napokon belül lejár a magyarok kedvenc állampapírja, komoly érvágás jön

Október 21-én lejár a kiemelkedően magas, 9,5 százalékos kamatot fizető 2026/H jelű magyar államkötvény.

BBC
Business Sport Travel Science
Farmer who says 999 call foiled RAF Fairford plot only has 'partial picture', defence secretary tells BBC

Farmer who says 999 call foiled RAF Fairford plot only has 'partial picture', defence secretary tells BBC

The farmer - who called police after seeing three vans and a group of masked men - says someone "dropped the ball" by allowing the suspects to get near the base.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 28. 12:16
Százmilliókat költhettek Szijjártó Péterék olyan privát repülőkre, amikkel végül nem szálltak fel
2026. szeptember 28. 11:40
Őrizetbe vették Seszták Miklós volt KDNP-s minisztert
×
×