Volánbusz-ügy – Már öt embert hallgattak ki gyanúsítottként

Közleményük szerint a nyomozó főügyészség a Volánbusz Zrt.-t érintő személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyben folytat nyomozást.

Az ügyben eddig öt ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg, jelenleg hárman vannak őrizetben. A főügyészség a három őrizetben lévő gyanúsított esetében indítványt tett letartóztatásuk elrendelésére, amelyről a bíróság csütörtökön dönt – írták.

Az ügyészség álláspontja szerint a gyanúsítottak esetében felmerül a szökés veszélye, tekintettel az ügy tárgyát képező bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára, a jogtalan előnyként átvett és átadott több száz millió, illetve – két gyanúsított esetében – milliárdos nagyságrendű pénzösszegekre.

Ezen túlmenően feltehető, hogy veszélyeztetnék a további bizonyítást, továbbá egyikük esetében reális a bűnismétlés veszélye is – fűzték hozzá.

Közölték, a három gyanúsított terhére rótt bűncselekmények büntetési tétele - a halmazati szabályokra figyelemmel – öttől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés.

Az ügyben a nyomozó főügyészség ismét hangsúlyozta, hogy a korrupciós bűncselekmények miatt május 15. óta folytat önálló nyomozást, amely elkülönül a Nemzeti Nyomozó Irodánál folyamatban lévő vagyon elleni bűncselekmények gyanúja miatt indult büntetőeljárástól.

A nyomozásról és a gyanúsítottak személyéről továbbra sem közölhető egyéb adat – áll a közleményben.