ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.37
usd:
317.63
bux:
154663.45
2026. szeptember 17. csütörtök Zsófia
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Credobus Inovell 12 típusú autóbuszok a Volánbusz Zrt. győri rendezvényén 2022. október 26-án. A Kravtex-Kühne Csoport októberben megkezdte száz új autóbusz szállítását a Volánbusznak, ezek beszerzési értéke nettó 6,5 milliárd forint. A közlekedési társaság 2018-ban indult jármű-fiatalítási programja során több mint 2100 új és újszerű autóbusz állt, illetve állhat forgalomba jövő év elejéig. Ezzel a 6000 járműből álló flotta harmadát sikerült megújítani négy év alatt.
Nyitókép: Krizsán Csaba

Volánbusz-ügy – Már öt embert hallgattak ki gyanúsítottként

Infostart / MTI

A Központi Nyomozó Főügyészség az „önálló intézkedésre jogosult személy” által bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntette és más korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásában már öt embert hallgatott ki gyanúsítottként, és három gyanúsított letartóztatását indítványozta – közölte a főügyészség.

Közleményük szerint a nyomozó főügyészség a Volánbusz Zrt.-t érintő személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyben folytat nyomozást.

Az ügyben eddig öt ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg, jelenleg hárman vannak őrizetben. A főügyészség a három őrizetben lévő gyanúsított esetében indítványt tett letartóztatásuk elrendelésére, amelyről a bíróság csütörtökön dönt – írták.

Az ügyészség álláspontja szerint a gyanúsítottak esetében felmerül a szökés veszélye, tekintettel az ügy tárgyát képező bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára, a jogtalan előnyként átvett és átadott több száz millió, illetve – két gyanúsított esetében – milliárdos nagyságrendű pénzösszegekre.

Ezen túlmenően feltehető, hogy veszélyeztetnék a további bizonyítást, továbbá egyikük esetében reális a bűnismétlés veszélye is – fűzték hozzá.

Közölték, a három gyanúsított terhére rótt bűncselekmények büntetési tétele - a halmazati szabályokra figyelemmel – öttől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés.

Az ügyben a nyomozó főügyészség ismét hangsúlyozta, hogy a korrupciós bűncselekmények miatt május 15. óta folytat önálló nyomozást, amely elkülönül a Nemzeti Nyomozó Irodánál folyamatban lévő vagyon elleni bűncselekmények gyanúja miatt indult büntetőeljárástól.

A nyomozásról és a gyanúsítottak személyéről továbbra sem közölhető egyéb adat – áll a közleményben.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Volánbusz-ügy – Már öt embert hallgattak ki gyanúsítottként

korrupció

központi nyomozó főügyészség

volánbusz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Egyetemi évnyitó: mi jön a kekva-korszak után? Kovács Levente, Inforádió, Aréna
Kötcse után: hogyan lehet visszatérni a polgári értékekhez? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Nincs más választás, csak a háború? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.17. csütörtök, 18:00
Tanács Zoltán
tudományos és technológiai miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egyre nagyobb kihívás az otthonteremtés a fiataloknak, mégsem mondanak le a saját lakásról

Egyre nagyobb kihívás az otthonteremtés a fiataloknak, mégsem mondanak le a saját lakásról

Bár a lakásárak emelkedése és a pénzügyi kihívások miatt sokan szkeptikusak, a Z generáció számára továbbra is a saját otthon megteremtése a legfőbb hosszú távú cél. A Fundamenta friss felmérése rámutatott arra, hogy a 18–31 éves fiatalok többsége tudatos a mindennapi pénzügyeiben és rendszeresen takarít meg, a lakásvásárláshoz szükséges hosszabb távú tervezésben azonban az információhiány és a cél nagysága miatt gyakran elakadnak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Felejtsd el a Lidlt és a Spart: 26 piac készül különleges programokkal ezen a hétvégén

Felejtsd el a Lidlt és a Spart: 26 piac készül különleges programokkal ezen a hétvégén

Országszerte 26 helyszínen várja érdekességekkel és különlegességgel az érdeklődőket az Országos Nyitott Piacok Napja ezen a hétvégén.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump threatens 'serious tariffs' on EU over proposal to make Canada 'associate member'

Trump threatens 'serious tariffs' on EU over proposal to make Canada 'associate member'

"I think it's laughable," Trump said, when asked about the EU proposal. The Canadian prime minister is speaking at the European Parliament today.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 17. 10:04
Katz Sándor: októbertől újra nyitva áll a magyar hallgatók előtt az Erasmus
2026. szeptember 17. 09:04
Jakab Péter visszatér a közéletbe, ott folytatja, ahol elkezdte
×
×