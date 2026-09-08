Toroczkai László sokallja a házelnöki szankciót, a kormányfőtől bocsánatkérést vár

A politikus keddi sajtótájékoztatóján arról beszélt: az áprilisi választás óta számos esetben tettek kormánypárti politikusok képviselőtársaikra dehumanizáló, sértő megjegyzéseket, és azok nem vontak büntetést maguk után, miközben a miniszterelnök rendszeresen nevezi bohócnak, hazugnak az ellenzéki padsorokban ülőket.

Azt kérem mindenkitől az Országgyűlésben, kiemeltképpen Magyarország miniszterelnökétől, hogy fejezze be azt a módszert, amit minden egyes ülésnapon tapasztalunk: mások súlyos sértegetését, mások megrágalmazását, mások provokációját. Még akkor is fejezze be, hogyha láthatóan számára ez valamiféle örömöt jelent – fogalmazott Toroczkai László.

Arról beszélt: „mintha megváltoznának a képviselők” a Tisza padsoraiban, amikor a miniszterelnök szólásra emelkedik, hozzátéve, Magyar Péter egy személyben felelős azért, hogy ennyire eldurvult a helyzet az Országgyűlésben.

A politikus részrehajlással vádolta a házelnököt, mondván, Forsthoffer Ágnes „nem veszi észre”, hogy Magyar Péter miniszterelnök szinte mindennap házszabályt sértően jár el.

Toroczkai László hangsúlyozta: elvárja, hogy nevezze meg Magyar Péter, aki hétfőn a politikusra mondható legsúlyosabb vádak egyikét fogalmazta meg vele szemben, milyen családi cég érdekében melyik minisztériumokban lobbiztak.

Szerinte akkor, ha erre nem érkezik válasz, az azt jelenti, hogy a kormányfő rágalmazott, ha pedig van tudomása ilyen esetről, de nem közli a részleteket, akkor korrupciós cselekményt titkol el.

Toroczkai László úgy nyilatkozott: az ügyben bocsánatkérést vár el a kormányfőtől. Kérdésre válaszolva közölte: nem látja értelmét, hogy az ügyben jogi eljárást kezdeményezzen, mondván, Magyar Péter mentelmi jogát nem fogják felfüggeszteni egy rágalmazási ügyben.

Közölte: addig nem kér bocsánatot a miniszterelnöktől, amíg Magyar Péter nem kér bocsánatot tőle „a hazugság, a rágalom miatt”.

A politikus elmondta: a nap folyamán elég komoly halálos fenyegetés érkezett parlamenti e-mail címére. Ebben a szerző „golyó általi halált helyez kilátásba, hogyha még egyszer sértegetni merem a miniszterelnököt” – fogalmazott és valószínűsítette, hogy az ügyben feljelentést tesz.

Facebook-oldalán jelentette be hétfőn este Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke, hogy kizárta a parlamenti e heti üléséről Toroczkai Lászlót, a Mi Hazánk frakcióvezetőjét.

A házelnök azzal indokolta döntését, hogy Toroczkai László elfogadhatatlan kifejezéseket használva alaptörvényben biztosított alapjogot sértett hétfői felszólalása során, miután személyes érintettség okán szót kért.

Toroczkai László arra hivatkozva kért szót a hétfői napirend előtti felszólalásokat követően, hogy Magyar Péter miniszterelnök súlyos vádakkal illette őt, amikor arról beszélt, hogy egy minisztériumban saját cégei ügyében lobbizott. Ezt súlyos és aljas hazugságnak nevezte.

Arra szólította fel Magyar Pétert, hogy mondja meg, hogy milyen családi cégekről beszélt. „Most azonnal tegye meg, mert úgy látszik, hogy saját magával kever össze. Ő volt az, aki érintett volt NER-es korrupciógyanús ügyekben. Nekem soha semmihez nem volt közöm, azonnal kérjen, vagy ha már tegeződünk, kérjél bocsánatot azonnal és ne meneküljél gyáva, undorító féregként” – mondta.

Forsthoffer Ágnes házelnök az ülésen arra szólította fel Toroczkai Lászlót, hogy válogassa meg szavait, mert a felszólalása méltatlan volt az Országgyűlés munkájához, egyben jogkövetkezményeket helyezett kilátásba.