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Nyitókép: Alistair Berg/Getty Images

Mit kell tudniuk a szülőknek a gyerekek online játékairól? (x)

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A gyerekek online játékával kapcsolatban sokan a stopperórát tartják megoldásnak: szabjunk szigorú időkorlátot, és tekintsük lezártnak a kérdést. Ez a megközelítés azonban figyelmen kívül hagyja azokat a tényezőket, amelyek valóban meghatározzák a gyermek élményét, például a tartalmat, a kommunikációt és a költést. Az online játékok esetében fontos, hogy a játék az alvás, a házi feladat, az étkezések, a képernyőmentes tevékenységek és a rendszeres családi beszélgetések mellett kapjon helyet a napi rutinban.

A családi médiaterv gyakorlati keretet ad mindehhez. Rögzítheti a közösen elfogadott játékidősávokat és képernyőmentes időszakokat, és teret biztosíthat a gyermekkor azon részeinek, amelyekhez a készüléktől távol is figyelemre van szükség. A szülői felügyeleti eszközök segíthetnek a játékidő, a letöltések, a kapcsolatok és a vásárlások szabályozásában, de továbbra is a felnőttek döntik el, hogyan illeszkedjenek ezek a beállítások a saját háztartásukhoz.

A korhatárjelölések elindítják a beszélgetést

A korhatárszám hasznos, de önmagában nem dönti el, hogy egy játék megfelelő-e. A korhatár-besorolások tartalmi leírásokat és interaktív elemeket is tartalmaznak, amelyek jelezhetik a játékon belüli vásárlásokat, a felhasználók közötti interakciót, a helyadatok megosztását vagy a korlátlan internet-hozzáférést. A szülők megnézhetik a játékmenetet vagy maguk is kipróbálhatják a játékot, majd figyelembe vehetik gyermekük érzékenységét.

A népszerű online játékplatformok különböző tartalomérettségi és szülői felügyeleti funkciókat kínálnak, az elérhető játékélmények pedig tartalmukban és kommunikációs lehetőségeikben is eltérhetnek. A szülői felügyeleti beállítások segíthetnek a tartalom, az adatvédelem, a költés, a képernyőidő és egyes kommunikációs funkciók szabályozásában. Ezek az eszközök segítenek kialakítani a rutint, de az online interakciók során nem helyettesítik a mérlegelést.

A közös játék többet mutat meg, mint egy időzítő

Egy közös játékalkalom olyasmit ad a szülőnek, amit egy kezelőfelület nem tud: kontextust. Kérje meg gyermekét, hogy magyarázza el a játék célját, majd figyelje meg, hogyan hat a versengés, az együttműködés, a frusztráció és a csevegés az élményre. A közös játék nem megfigyelés. Arra ad lehetőséget, hogy jobban megértse gyermeke érdeklődését, beszélgetést kezdeményezzen, és erősítse a bizalmat, miközben a határok világosak maradnak.

Az online többjátékos módhoz is világosan kimondott szabályokra van szükség. A családok megállapodhatnak abban, kivel játszhat a gyermek, hogyan tartsa titokban személyes adatait, hogyan némítson vagy tiltson le más felhasználókat, és abban is, hogy kellemetlen helyzet esetén felnőttnek kell szólnia. Az együttműködés és a társas kapcsolódás a többjátékos játék része lehet, de ezzel együtt az idegenekkel és a kommunikációval kapcsolatban aktív útmutatásra is szükség van.

A költés is a terv része

Az előre meghatározott ajándékösszeg a költésről szóló beszélgetést a rutin részévé teheti, ahelyett, hogy csak utólag felmerülő szempont maradna. A vásárlás előtt állapodjanak meg az összegben, magyarázzák el, mit fedez, és ne kössék össze viselkedéssel vagy iskolai eredményekkel kapcsolatos ígéretekkel. Nem az a cél, hogy a vásárlásra érzelmi súly nehezedjen, hanem hogy a gyermek világos határt és lehetőséget kapjon arra, hogy gyakorolja a választási lehetőségek megbeszélését a családi terv keretein belül.

Számos online játékplatform saját virtuális valutát használ különféle digitális tartalmak, kiegészítők vagy játékon belüli funkciók elérésére. Amennyiben a család előre meghatározott költségkeretet alkalmaz, a szülők tájékozódhatnak a játékon belüli virtuális valuta vásárlási lehetőségeiről, valamint az előre feltöltött digitális egyenlegek felhasználásának módjairól.

Miután kiválasztották a megfelelő tartalmakat, kialakították a határokat, és a közös játék is a rutin részévé vált, a digitális ajándék is beilleszthető ebbe a tervbe, ahelyett, hogy megszakítaná azt. A megfelelő összeg kiválasztása, valamint a termékoldalakon feltüntetett régió- és platforminformációk ellenőrzése segíthet a tudatos döntéshozatalban. A jól működő családi játékrutin alapja a folyamatos párbeszéd, a megfelelő tartalom, a gyermekek számára érthető szabályok és a tudatos vásárlás. Ez a megközelítés arra is ösztönzi a felnőtteket, hogy felülvizsgálják a megállapodásokat, amikor a játékok változnak, vagy a gyermek nagyobb érettséget mutat a felelősségvállalásra.

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