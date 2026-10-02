Élő: Magyarország–Georgia 1–0

A két kezdő tizenegy. Magyarország: Tóth B. - Osváth, Orbán, Csinger, Kerkez - Schäfer, Szoboszlai - Lukács, Tóth A., Nagy Zs. - Tóth M.

Georgia: Mamardasvili – Goglicsidze, Dvali, Locsosvili – Kakabadze, Jegojan, Kitasvili, Citaisvili – Csakvetadze – Mikautadze, Kvarachelia

A 4. percben Tóth Alex kapura lőtt, Mamardasvili, a Liverpool második számú kapusa vetődve védett.

A védőjétől sanyargatott Szoboszlai 20 méerről a kapu mellé lőtt.

Érdekesség: Schäfer András neve rosszul van a hátára írva, Shäfer olvasható.

Szoboszlai újra lőtt, de nem volt elég erő a kísérletben, Mamardasvili könnyen védett.

Magyar szöglet után kétszer is ígéretesen keresztbe ment a labda a kapu előtt, de senki sem tudott beleérni. A félidő közepén járunk.

A párhuzamos mérkőzésen 2–0-ra vezetnek az északírek Nagyszombatban az ukránok ellen.

Nagy Zsolt labdaszerzése után Lukács Dániel nagyszerűen adott be jobbról, Kerkez Milos pedig szép fejessel szerzett vezetést, 1–0.

Harminc másodpercen belül három georgiai lehetőség: Mikautadze lövését Tóth Balázs, majd végül Kvaracelia közeli lövését Csinger blokkolta.

Még egy vendéglehetőség: Mikautadze a kapu mellé belsőzte a labdát.

A félidő utolsó szakasza a georgiaiaké volt, de a magyarok vezetnek.

Nyolc perc elment a második félidőből, meddő magyar fölénnyel. Kerkez Milos és Tóth Alex is ígéretes helyzetben esett el a tizenhatosnál, egyik sem kapott büntetőt vagy szabadrúgást.

Tóth Alex és Tóth Milán helyére Bárány Donát és Vitális Milán állt be.

Liverpooli párharc: Szoboszlai eddigi legjobb lövését Mamardasvili kikapta a felső sarokból.

Schäfer bevetődve lőtt,szögletre pattant a labda.

Az északírek már 3–0-ra vezetnek az ukránok ellen.

A jól játszó Nagy Zsolt helyén Tóth Rajmunddal frissített a kapitány.

Kerkez sárga lapott kapott, nem játszhat hétfőn az ukránok ellen.

Az utolsó magyar cserék, Lukács Dániel és Szoboszlai lement, Szűcs Tamás Jurek Gábor állt.