Allergén étel miatt került kórházba az óvodából a kislány, elítélték a felelőst

A vádlott pedagógiai asszisztensként dolgozott az óvodában, és a kialakult gyakorlat alapján ő volt felelős a gyermek egyedi étkezésének biztosításáért. Foglalkozásából eredő kötelezettsége volt, hogy ellenőrizze az étel összetevőit, és a kislány ne kapjon allergént tartalmazó élelmiszert – közölte a Miskolci Törvényszék.

Az óvodában 2024 márciusában nőnapi rendezvényt tartottak, amelyen a gyermekek nassolnivalót kaptak. A vádlott a saját csoportjában osztotta ki az ételt, annak összetevőit azonban nem ellenőrizte, így a kislány szójalisztet tartalmazó sós pálcikát fogyasztott.

A gyermeknél allergiás reakció alakult ki, ezért kórházba szállították és ellátták, ahol tünetei megszűntek.

A bíróság szerint a szójatartalmú étel elfogyasztásával a kiskorú egészsége és élete közvetlen veszélynek volt kitéve. A bíróság a nőt foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségében mondta ki bűnösnek.