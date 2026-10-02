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Az OTP Bank egyik fiókja Keszthelyen.
Nyitókép: Getty Images/tupungato

Megújul az OTP Bank arculata, és tíz országban is egységes kommunikációs kampányt indítanak

Infostart / InfoRádió

Nemzetközileg egységes kommunikációs kampányt és arculatot vezet be az OTP Csoport. Ez az első olyan alkalom, amikor a bank tíz országban ugyanúgy szólal meg a nyilvánosságban. Juhász Péter Tibor marketing- és kommunikációs igazgató szerint ez is azt mutatja, hogy az OTP nemzetközi bankká vált.

Megújul az OTP Bank arculata, kicsit fiatalosabb, modernebb lesz, több illusztrációt fogunk használni – mondta Juhász Péter Tibor, az OTP Bank marketing- és kommunikációs igazgatója az InfoRádióban, hozzátéve: emellett elindul egy kampány, ami nemcsak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is ugyanarról fog szólni, mégpedig arról, hogy a különleges élethelyzetekben, bármit is hozzon az élet, az OTP Bankra számíthat az ember. „És ezt reményeink szerint vicces történetekben mondjuk el, amikre az emberek is majd rezonálni tudnak” – mondta.

A mostani megújulás különlegességét az adja, hogy

az OTP Bank 77 éve során ez lesz az első olyan alkalom, amikor hosszú távon nemcsak Magyarországon fog megjelenni ez a kommunikáció, hanem még kilenc másik országban is.

A lakossági kommunikációnk sokat egységesedik. Lesznek közös kampányok, egyébként pedig az ország kultúrájára, társadalmára szabva megmaradnak az egyéni kommunikációk is. Tehát vegyes lesz, ami ugyanolyan lesz, meg lesz, ami egy kicsit más, de a gondolatiság minden országban ugyanaz lesz – tette hozzá.

Nemrég jött ki a Forbesnak az a listája, ami a nagybankok között az OTP-t az első helyre sorolta Európában. Ennek a leképezése az, hogy az újrapozicionálást is nemzetközi szinten valósítjuk meg, hiszen

„nem úgy gondolunk az OTP Bankra, mint egy magyar bankra, amelynek vannak leányvállalatai más országban is, hanem úgy, mint egy nemzetközi bankra.

A kérdésre, hogy sokszor felhívják a figyelmet, hogy a csalók visszaélnek az OTP nevével és akár az arculatával is, és van-e szerepe ebben az arculatváltásban annak, hogy egy kicsit a csalók előtt kell járni, úgy felelt: attól félek, hogy a csalók ebben nagyon gyorsak lesznek, tehát amit mi változtatunk, azt valószínűleg néhány napon belül le fogják követni, úgyhogy továbbra is óvatosságra szeretnénk kérni az ügyfeleinket” – mondta Juhász Péter Tibor, az OTP Bank marketing- és kommunikációs igazgatója az InfoRádióban.

A cikk alapjául szolgáló interjút Varga Mónika készítette.

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