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Nyitókép: YouTube/Narendra Modi

„Nem hagyom, hogy meghaljanak” – Megszólalt a Flydubai hős pilótája

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Az életéért küzdött a Dubaj–Tel-Aviv-járat indiai származású kapitánya, akit megtámadott az ománi másodpilóta, de közben eltökélt szándéka volt, hogy megmenti az utasokat.

Egyelőre még vizsgálják, mi lehetett az indítéka annak az ománi másodpilótának, aki a Flydubai szerdai, Dubajból az izraeli Tel-Avivba tartó járatán megkéselte a kapitányt és feltehetően arra törekedett, hogy az izraeli utasokkal teli gép lezuhanjon. Több izraeli utas, illetve a személyzet közreműködése kellett ahhoz, hogy a dulakodókat szétválasszák, a sérült pilótát életben tartsák, a zuhanásba kezdett gépet stabilizálják, majd a Boeing 737 MAX 8 farokrészének sérülése ellenére biztonságban földet érjenek vele Szaúd-Arábiában, Tabuk városában.

Narendra Modi indiai miniszterelnökkel telefonon beszélve a kórházban kezelt sérült kapitány, Smit Machchhar felidézte: „Olyan sok sebem volt, hogy összeestem”. Ezután egyszer csak azt érezte, hogy ha nem tesz semmit, meghalnak. Már sérülten feküdt a földön a pilótafülkében, amikor érezte, hogy túl gyorsan süllyed a gép, és tudta, hogy cselekednie kell. Elhatározta, hogy tesz még egy utolsó erőfeszítést és belülről kinyitja a fülke ajtaját – ez sikerült is, ami után rögtön benyomultak utasok és a személyzet tagjai, hogy megmentsék.

„Természetesen a saját életemért küzdöttem, de közben tudtam, hogy nem hagyhatom meghalni a többieket” – mondta, hozzátéve: „a többiek is ugyanolyan fontos szerepet játszottak” a megmenekülésükben.

Mint megjegyezte, 17 éve repül, és „csukott szemmel is meg tudja mondani, mi történik a géppel” – tudósított az indiai NDTV.

Ha fáj valamije, a Hanuman Chalisa nevű hindu himnuszt szokta énekelni. A pilótafülkében is ezt tette. (A Hanuman Chalisa egy 40 versszakból álló 16. századi ima, a hívők körében rendkívül népszerű. Hanuman istenséget, Rama herceg hűséges követőjét dicsőíti, erőt, bölcsességet és védelmet nyújt.)

Az indiai kormányfő méltatta az indiai pilóta bátorságát, és kijelentette: az egész ország azért imádkozik, hogy mielőbb felépüljön.

A Dubaiból Tel-Avivba tartó gép két és fél órája repült, amikor az eset bekövetkezett. A repülő Flightradar24 adatai szerint kevesebb mint két perc alatt több mint 17 ezer lábat, vagyis több mint ötezer métert veszített a magasságából. Utasok beszámolói szerint először nagy fel-le mozgásokat lehetett érezni, azt hitték, turbulencia okozza. Aztán kiáltások hallatszódtak a pilótafülke környékéről, majd pedig zuhanásba kezdett a gép, az emberek szinte beleszegeződtek az ülésekbe, poggyászok estek a földre a fej feletti tartókból. Egyesek sikoltoztak, mások imádkoztak. Közben az utastérben többen a pilótafülkéhez rohantak, és úgy tudtak bejutni, hogy a megszúrt kapitány bár sebesülten feküdt a földön, még meg tudta nyomni a pilótafülke ajtaját nyitó gombot.

Smit Machchhart – akit Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök is „igazi hősként” méltatott –, egy helyi kórházba szállították, majd onnan Abu-Dzabiba vitték át. Állapota stabil.

Az Egyesült Arab Emírségekben működő indiai nagykövetség csütörtökön arról számolt be, hogy Machchhar „jó egészségnek örvend, és szépen gyógyul”. Deepak Mittal nagykövet elmondta: büszke Smit kapitány bátorságára, és megnyugvással töltötte el a vele való találkozás. A pilóta elmondta: úgy tekint a sérülésére és a gyógyuláshoz vezető útra, mint egy lassan haladó, időigényes folyamatra, amelynek végén bizonyosan felépül.

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Kezdőlap    Külföld    „Nem hagyom, hogy meghaljanak” – Megszólalt a Flydubai hős pilótája

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