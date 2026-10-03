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Két orvos egy koponyaröntgent vizsgál egy kórház ablaka előtt.
Nyitókép: Unsplash

Kizökkent az időjárás, ó kárhozat

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Szavalhatjuk Hamlet gondolatait naphosszat, az időjárás akkor sem fog változni. Próbálkozni azért lehet.

„Kizökkent az idő; ó kárhozat! Hogy én születtem helyre tolni azt.”

Idézhetjük a Hamlet klasszikus sorait, az időjárás ettől sem fog kizökkenni, vagyis marad a napközben nyár, éjjel ősz felállás.

A derült vagy kissé fátyolfelhős éjszakát követően szombaton is sok napsütésre számíthatunk, csupán kevés fátyolfelhő lehet az égen.

Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, de Sopron térségében megélénkülhet napközben a déli szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 9 fok körül alakul, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat, míg a magasabban fekvő helyeken, nagyobb városokban, valamint vízpartok mentén pár fokkal magasabb értékeket is mérhetünk.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 22 és 26 fok között alakul.

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