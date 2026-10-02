Kiderült, mikor jönnek az esők – vége az őszi nyárnak

A megszokottnál melegebb és naposabb időjárás még legalább jövő hét közepéig meghatározza a mindennapjainkat, köszönhetően annak a stabil anticiklonnak, amely blokkolja a hűvösebb légtömegek útját térségünk felé.

Az ország nagy részén zavartalan napsütésre számíthatunk, egyedül majd hétfőn lehet több felhő az égen, de számottevő csapadék aznap sem várható – olvasható az Időkép előrejelzésében.

Továbbra is marad a nagy, többfelé 20–25 fokos napi hőingás. A hajnalok kifejezetten hűvösek, hidegek lesznek, a fagyzugokban továbbra is előfordulhat gyenge fagy, míg délutánonként többfelé nyárias melegben lesz részünk, 25–27 fok körüli csúcsértékekkel.

Jelentősebb időjárási fordulat a jelenlegi modellek szerint leghamarabb jövő hét második felében várható, amikor a nyugat felől érkező ciklonok és hozzájuk kapcsolódó frontrendszerek végre megtörhetik ezt a tartósan száraz és meleg blokkot.

Ekkor már nagyobb eséllyel számíthatunk felhősebb időszakokra és ezzel együtt eső, záporok is érkezhetnek, valamint visszaeshet a hőmérséklet.

A pontos csapadékmennyiség és a lehűlés mértéke még bizonytalan.