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Intenzív eső hullik egy tálra, amely almát és szőlőt tartalmaz.
Nyitókép: Pixabay

Kiderült, mikor jönnek az esők – vége az őszi nyárnak

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A jövő hét második felében érkezhet változás, akkor a ciklonok és frontjaik már jobban megközelíthetnek minket. Végre lesz csapadék is.

A megszokottnál melegebb és naposabb időjárás még legalább jövő hét közepéig meghatározza a mindennapjainkat, köszönhetően annak a stabil anticiklonnak, amely blokkolja a hűvösebb légtömegek útját térségünk felé.

Az ország nagy részén zavartalan napsütésre számíthatunk, egyedül majd hétfőn lehet több felhő az égen, de számottevő csapadék aznap sem várható – olvasható az Időkép előrejelzésében.

Továbbra is marad a nagy, többfelé 20–25 fokos napi hőingás. A hajnalok kifejezetten hűvösek, hidegek lesznek, a fagyzugokban továbbra is előfordulhat gyenge fagy, míg délutánonként többfelé nyárias melegben lesz részünk, 25–27 fok körüli csúcsértékekkel.

Jelentősebb időjárási fordulat a jelenlegi modellek szerint leghamarabb jövő hét második felében várható, amikor a nyugat felől érkező ciklonok és hozzájuk kapcsolódó frontrendszerek végre megtörhetik ezt a tartósan száraz és meleg blokkot.

Ekkor már nagyobb eséllyel számíthatunk felhősebb időszakokra és ezzel együtt eső, záporok is érkezhetnek, valamint visszaeshet a hőmérséklet.

A pontos csapadékmennyiség és a lehűlés mértéke még bizonytalan.

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Kezdőlap    Belföld    Kiderült, mikor jönnek az esők – vége az őszi nyárnak

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