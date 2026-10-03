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fotó: honvedelem.hu
Nyitókép: honvedelem.hu

Felvonul a hadsereg több magyar autópályán is – íme a részletek

Infostart

Szombaton 10 és 18 óra között Szolnok és a Balaton-felvidék között katonai konvojok tűnnek fel a közutakon és autópályákon.

Katonai menetoszlopokra és megnövekedett közúti forgalomra kell számítani 2026. október 3-án 10.00–18.00 között – közölte a Magyar Honvédség Különleges Műveleti Parancsnokság a Facebook-oldalán.

A megnövekedett járműforgalom az alábbi útvonalat éronti:

Szolnok-Szandaszőlős - 442. számú út – 4. főút – M4 autó út – M0 Autó út – M7 autópálya – 8. számú főút – Devecser – 7317. út- Újdörögd kiképzőbázis.

Amellett, hogy kérik a közlekedők türelmét és megértését, arra is figyelmeztetnek: a katonai járművek és konvojok közelében fokozott óvatossággal közlekedjenek, mivel azok mérete és sebessége, valamint a konvojok hossza és haladásmódja eltérhet a megszokottól.

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