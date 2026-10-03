Ketyeg az óra: nem maradt már sok idejük a zöld rendszámosoknak

Azoknak a plug-in hibrid járműveknek, amelyek már nem jogosultak a világoszöld rendszámtáblára, 2026. november 30-ig le kell cserélniük azt – írja közleményében Magyarország Kormánya. Az érintett gépkocsi tulajdonosokat és üzembentartókat arra kérik, hogy ne hagyják az ügyintézést az utolsó hetekre, a rendszámcsere már most kezdeményezhető bármely kormányablakban.

2024. szeptember 1-től már csak a tisztán elektromos (5E) és a nulla emissziós (5Z) környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatnak világoszöld rendszámot. A korábban kiadott zöld rendszámokat viselő 5N (növelt hatótávolságú külső töltésű hibrid elektromos gépkocsik) vagy 5P (külső töltésű hibrid elektromos, azaz plug-in hibrid gépkocsik) környezetvédelmi osztályba sorolt gépkocsik plug-in hibridek már csak 2026. november 30-ig használhatják meglévő zöld rendszámukat.

Ezt követően közúti ellenőrzés esetén a hatóság bevonja a rendszámtáblát és a hatósági engedélyt, valamint kezdeményezi a jármű forgalomból történő kivonását, amely az átrendszámozás vagy a típusváltás keretében történő új rendszámtábla kiadásáig tart.

A határidő közeledtével érdemes időben megkezdeni az ügyintézést: jelenleg 32 325 olyan plug-in hibrid jármű van Magyarországon, amelyen még zöld rendszámtábla található, és amely forgalomban van vagy ideiglenesen ki van vonva a forgalomból.

Az érintett üzembentartók két lehetőség közül választhatnak:

új karakterű rendszámot kérnek, amelynek díja a rendszámtábla és az új forgalmi engedély kiállításával együtt 17 475 forint;

vagy karakterazonos rendszámcserét kérnek, amelynek eljárási díja 16 605 forint.

A két ügyintézési mód között fontos különbség, hogy karakterazonos rendszámcsere esetén a korábbi rendszámhoz kapcsolódó szerződéses jogviszonyokat – például a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást, CASCO-t vagy egyes parkolási és behajtási jogosultságokat – nem szükséges a rendszám változása miatt módosítani.

Az ügyintézés ugyanakkor két személyes megjelenést igényel – teszi hozzá a kormányzat.

Az érvényes autópálya-matrica a rendszámcsere után is felhasználható, azonban új karakterű rendszám esetén az e-matricát a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útdíj Üzletág ügyfélszolgálatán az új rendszámra át kell vezetni.

A zöld rendszám korábbi kedvezménye miatt utólag a vagyonszerzési illetéket nem kell megfizetni.

A jelenlegi zöld rendszám az új rendszám átvételéig, de legkésőbb 2026. november 30-ig használható, ezért az érintetteknek célszerű időben kezdeményezniük a cserét.