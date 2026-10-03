ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
368.6
usd:
327.58
bux:
140050.08
2026. október 3. szombat Helga
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/Innovációs és Technológiai Minisztérium

Ketyeg az óra: nem maradt már sok idejük a zöld rendszámosoknak

Infostart

Már csak két hónapja maradt lecserélni a plug-in hibrid járművek zöld rendszámát. Aki elmulasztja elintézni, annak közúti ellenőrzés során le is szerelheti a rendőr a rendszámát.

Azoknak a plug-in hibrid járműveknek, amelyek már nem jogosultak a világoszöld rendszámtáblára, 2026. november 30-ig le kell cserélniük azt – írja közleményében Magyarország Kormánya. Az érintett gépkocsi tulajdonosokat és üzembentartókat arra kérik, hogy ne hagyják az ügyintézést az utolsó hetekre, a rendszámcsere már most kezdeményezhető bármely kormányablakban.

2024. szeptember 1-től már csak a tisztán elektromos (5E) és a nulla emissziós (5Z) környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatnak világoszöld rendszámot. A korábban kiadott zöld rendszámokat viselő 5N (növelt hatótávolságú külső töltésű hibrid elektromos gépkocsik) vagy 5P (külső töltésű hibrid elektromos, azaz plug-in hibrid gépkocsik) környezetvédelmi osztályba sorolt gépkocsik plug-in hibridek már csak 2026. november 30-ig használhatják meglévő zöld rendszámukat.

Ezt követően közúti ellenőrzés esetén a hatóság bevonja a rendszámtáblát és a hatósági engedélyt, valamint kezdeményezi a jármű forgalomból történő kivonását, amely az átrendszámozás vagy a típusváltás keretében történő új rendszámtábla kiadásáig tart.

A határidő közeledtével érdemes időben megkezdeni az ügyintézést: jelenleg 32 325 olyan plug-in hibrid jármű van Magyarországon, amelyen még zöld rendszámtábla található, és amely forgalomban van vagy ideiglenesen ki van vonva a forgalomból.

Az érintett üzembentartók két lehetőség közül választhatnak:

  • új karakterű rendszámot kérnek, amelynek díja a rendszámtábla és az új forgalmi engedély kiállításával együtt 17 475 forint;
  • vagy karakterazonos rendszámcserét kérnek, amelynek eljárási díja 16 605 forint.
A két ügyintézési mód között fontos különbség, hogy karakterazonos rendszámcsere esetén a korábbi rendszámhoz kapcsolódó szerződéses jogviszonyokat – például a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást, CASCO-t vagy egyes parkolási és behajtási jogosultságokat – nem szükséges a rendszám változása miatt módosítani.

Az ügyintézés ugyanakkor két személyes megjelenést igényel – teszi hozzá a kormányzat.

Az érvényes autópálya-matrica a rendszámcsere után is felhasználható, azonban új karakterű rendszám esetén az e-matricát a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útdíj Üzletág ügyfélszolgálatán az új rendszámra át kell vezetni.

A zöld rendszám korábbi kedvezménye miatt utólag a vagyonszerzési illetéket nem kell megfizetni.

A jelenlegi zöld rendszám az új rendszám átvételéig, de legkésőbb 2026. november 30-ig használható, ezért az érintetteknek célszerű időben kezdeményezniük a cserét.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Autó    Ketyeg az óra: nem maradt már sok idejük a zöld rendszámosoknak

határidő

rendszám

zöld rendszám

csere

előírás

plug-in hibrid

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Nehezen kiharcolt három pont Kerkez Milos értékes fejesgóljával

Nehezen kiharcolt három pont Kerkez Milos értékes fejesgóljával

Kerkez Milos az első félidőben fejelt góljával 1–0-ra nyert a magyar csapat a Nemzetek Ligájában a georgiaiak ellen. A csoportban Észak-Írország áll az élen hét ponttal, a magyar a második, az ukrán a harmadik, négy-négy ponttal. Georgiának egy pontja van.
Magyar Péter Kisvárdán: higgyetek és bízzatok a bátor magyar nőkben!

Magyar Péter Kisvárdán: higgyetek és bízzatok a bátor magyar nőkben!

Kisvárdán, az előzetes letartóztatásban lévő Seszták Miklós volt KDNP-s miniszter „fellegvárában” folytatta országjárását Magyar Péter miniszterelnök. „A mi üzenetünk az, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő” – mondta. Felszólalt, és a a színpadon végig a kormányfő mellett állt Dicső Viktória is, aki legyőzte április 12-én Sesztákot az egyéni körzetben.
 

Vitézy Dávid: felmondható az autópálya-koncesszió, új lehetőség nyílt

Száz páncélozott jármű félmilliárdért a szerbeknek? – Ruszin-Szendi Romulusz feljelentést tett

Ukrajna lépett, Magyar Péter reagált

Szuverenitásvédelmi Hivatal: nincs meg a 19 milliós, pár nap alatt elkészült és kifizetett tanulmány

Feljelentés az Alapjogokért Központ támogatásai miatt

Magyar Péter: még alacsonyabb lesz a Duna, a fenékküszöb Paks megmentője

VIDEÓ
Hitel vagy megtakarítás: hogyan dönt a magyar? Boczán Viktor, Inforádió, Aréna
Leváltja az orvosokat a mesterséges intelligencia? Hermann Péter, Inforádió, Aréna
Elszámoltatás vagy önkény? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.05. hétfő, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új típusú ballisztikus rakétát tesztelhetett a távol-keleti diktatúra

Új típusú ballisztikus rakétát tesztelhetett a távol-keleti diktatúra

Ballisztikus rakétát lőtt ki szombaton Észak-Korea a keleti partjairól a tenger felé, és a rakéta több mint 700 kilométert repült, mielőtt a vízbe zuhant – közölte a dél-koreai hadsereg és a japán parti őrség.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Indul az állampolgárság vásárlási program: még az idén eltörli a külföldiek földvásárlásának korlátozását is az argentin kormány

Indul az állampolgárság vásárlási program: még az idén eltörli a külföldiek földvásárlásának korlátozását is az argentin kormány

A kormány által bejelentett &quot;állampolgárságot beruházásért cserébe&quot; program &quot;két egyszerű és átlátható&quot; módszert kínál.

BBC
Business Sport Travel Science
G7 to release millions of barrels of oil and diesel after Trump threat

G7 to release millions of barrels of oil and diesel after Trump threat

The co-ordinated release is aimed at heading off further price spikes and avoiding a ban on US diesel exports.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 3. 06:30
Sokkoló videó: így néz ki belülről egy defekt 280 kilométeres sebességnél
2026. október 3. 06:00
A magyar autóvezetők fájó pontját üti most a rendőrség
×
×