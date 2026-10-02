ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
368.6
usd:
327.62
bux:
140050.08
2026. október 2. péntek Petra
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Tennesse állam büntetés-végrehajtási hivatalának 2023. január 12-i képe a kivégzés elõtt álló Christa Pike-ról. A most 50 éves elítélt kivégzésére 2026. szeptember 30-án került sor, de a nõ túlélte a méreginjekciók beadását, és kórházba szállították. Pike lett volna az elsõ nõ, akin Tennessee-ben több mint kétszáz év után halálos ítéletet hajtanak végre.
Nyitókép: MTI

Mi lesz Christa Pike-kal, akit kivégeztek, de nem sikerült? – büntetőjogász a példátlan helyzetről

Infostart / InfoRádió

Az InfoRádiónak nyilatkozó büntetőjogász szerint példátlan jogi helyzet állt elő azzal, hogy Christa Pike-ot nem sikerült kivégezni. Atalay Borbália emberölési ügyekre szakosodott védőügyvéd arra is magyarázatot adott, hogy az Egyesült Államokban miért töltenek évtizedeket siralomházban a jogerősen halálra ítéltek, és hogy a bíróságok mennyire szokták figyelembe venni az elkövetők gyermekkori szenvedéseit.

Az Egyesült Államokban államonként eltérő a szabályozás, vagy a szabályozás egy része. Ettől függetlenül az az általános, hogy figyelembe veszik az előéletet, a gyermekkori traumákat és leginkább a mentális állapotot és esetleges mentális sérüléseket – mondta Atalay Borbála büntetőjogász, védőügyvéd az InfoRádióban. Hozzátette: itthon, Magyaroszágon egyértelműen minden alkalommal figyelembe szokták venni az érintett előéletét, elemezgetik, esetleg szakértőt rendelnek ki a felmérésére, hogy milyen mentális állapotban van a terhelt, milyen a beszámíthatósága, mennyire volt tudatában annak, hogy amit elkövetett, az milyen súllyal bír.

A Christa Pike-ügyben is egyértelmű, hogy

a védelem próbált a tárgyalás folyamán azzal érvelni annak idején, hogy őt milyen súlyos abúzusok érték, agykárosodással született, egész életében bántalmazták,

nem kapott semmilyen kezelést, semmilyen fejlesztést, de szerető, támogató háttere sem volt gyerekkorában. És többek között pont arra tér újra vissza a védelem, hogy ezt annak idején nem vették kellőképpen figyelembe, és az esküdteknek, akik Amerikában döntenek a bűnösség kérdésében, nem bocsátották rendelkezésre az ezzel kapcsolatos bizonyítékokat – mondta Atalay Borbála.

A kérdésre, hogy hogyan és miért fordul az elő viszonylag rendszeresen az Egyesült Államokban, hogy a jogerősen halálra ítéltek nem éveket, hanem évtizedeket töltenek a halálsoron, miért nem végzik ki őket néhány éven belül, a büntetőjogász azt mondta: általában különböző jogi eljárásokkal telik az idő.

Ha valaki a halálsorra kerül, a védői igyekeznek onnan még az utolsó pillanatig is kimenteni, tehát halasztási kérelmeket, kegyelmi kérvényeket adnak be, felülvizsgálatot kérnek,

bármi lehetséges. Ahogy a cikkekben olvastam, itt a mentális állapottal kapcsolatos kérdéskör volt az egyik, ami miatt rendszeresen újabb és újabb kérelmekkel fordultak a bíróságokhoz a védők.

Christa Pike kivégzését kitűzték, aztán elhalasztották, utána mégis végrehajtották, de nem sikerült. Nem tudjuk, hogy pontosan mi történt, de jogi szempontból egy különös helyzet állt elő azzal, hogy nem sikerült egy kivégzés, és egy kivégzettet kórházban újra kellett éleszteni.

Ráadásul, ha hihetünk a híreknek, akkor rendkívül rossz állapotban van a kivégzett, vagy majdnem kivégzett Christa Pike: még komolyabb agysérülése lett, a hírek szerint lebénult, tehát gyakorlatilag élőhalottként írják le. Nyilván hosszú távon derül ki, hogy ez mennyire maradandó állapot, vagy van-e ebből még bármilyen visszatérés. Az az érdekesség, hogy erre nincs kialakult szabályozás, úgy tudom, hogy Tennessee államban egyáltalán nincs, és talán még példa se volt erre, de több jogdogmatikai jogfilozófiai irányzat is van. Az egyik álláspont szerint, ha valaki a klinikai halál állapotát elérte, akkor ha onnan vissza is tér, gyakorlatilag már egyszer meghalt, és a kivégzés már nem hajtható végre. De vannak, akik amellett érvelnek, hogy ameddig bármilyen életjelenséget mutat az elítélt, addig nem mondható, hogy halott – mondta Atalay Borbála büntetőjogász, védőügyvéd az InfoRádióban.

A cikk alapjául szolgáló interjút Herczeg Zsolt készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Mi lesz Christa Pike-kal, akit kivégeztek, de nem sikerült? – büntetőjogász a példátlan helyzetről

egyesült államok

halálbüntetés

kivégzés

tennessee

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Mi lesz Christa Pike-kal, akit kivégeztek, de nem sikerült? – büntetőjogász a példátlan helyzetről

Mi lesz Christa Pike-kal, akit kivégeztek, de nem sikerült? – büntetőjogász a példátlan helyzetről
Az InfoRádiónak nyilatkozó büntetőjogász szerint példátlan jogi helyzet állt elő azzal, hogy Christa Pike-ot nem sikerült kivégezni. Atalay Borbália emberölési ügyekre szakosodott védőügyvéd arra is magyarázatot adott, hogy az Egyesült Államokban miért töltenek évtizedeket siralomházban a jogerősen halálra ítéltek, és hogy a bíróságok mennyire szokták figyelembe venni az elkövetők gyermekkori szenvedéseit.
Magyar Péter Kisvárdán: higgyetek és bízzatok a bátor magyar nőkben!

Magyar Péter Kisvárdán: higgyetek és bízzatok a bátor magyar nőkben!

Kisvárdán, az előzetes letartóztatásban lévő Seszták Miklós volt KDNP-s miniszter „fellegvárában” folytatta országjárását Magyar Péter miniszterelnök. „A mi üzenetünk az, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő” – mondta. Felszólalt, és a a színpadon végig a kormányfő mellett állt Dicső Viktória is, aki legyőzte április 12-én Sesztákot az egyéni körzetben.
 

Vitézy Dávid: felmondható az autópálya-koncesszió, új lehetőség nyílt

Száz páncélozott jármű félmilliárdért a szerbeknek? – Ruszin-Szendi Romulusz feljelentést tett

Ukrajna lépett, Magyar Péter reagált

Szuverenitásvédelmi Hivatal: nincs meg a 19 milliós, pár nap alatt elkészült és kifizetett tanulmány

Feljelentés az Alapjogokért Központ támogatásai miatt

Magyar Péter: még alacsonyabb lesz a Duna, a fenékküszöb Paks megmentője

VIDEÓ
Hitel vagy megtakarítás: hogyan dönt a magyar? Boczán Viktor, Inforádió, Aréna
Leváltja az orvosokat a mesterséges intelligencia? Hermann Péter, Inforádió, Aréna
Elszámoltatás vagy önkény? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.05. hétfő, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Sokkoló hírszerzési jelentés: Európa elleni támadásra készülhet Oroszország

Sokkoló hírszerzési jelentés: Európa elleni támadásra készülhet Oroszország

Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) október 2-án kiadott közleményében arra figyelmeztetett, hogy az orosz titkosszolgálatok utasítást kaptak az európai hibrid hadviselési műveletek fokozására. A szabotázsakciók célja az Ukrajnának nyújtott segítség aláásása és a NATO képességeinek gyengítése – írja a Kyiv Independent.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rengeteg gyereket érinthet ez a rejtett trauma: felnőttkorban is súlyos következménye lehet

Rengeteg gyereket érinthet ez a rejtett trauma: felnőttkorban is súlyos következménye lehet

A gyermekkori traumák közül nemcsak a fizikai vagy szexuális bántalmazás, hanem az érzelmi és fizikai elhanyagolás is összefügghet a felnőttkori öngyilkossági kockázattal.

BBC
Business Sport Travel Science
G7 to release up to 100 million barrels of diesel and crude oil in bid to stop soaring prices

G7 to release up to 100 million barrels of diesel and crude oil in bid to stop soaring prices

A statement released by the group, which includes France, the UK and Germany, says reserves would be released within four months.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 2. 18:51
Kinyitotta a pénzcsapot Brüsszel Ukrajnának – de nem akármire
2026. október 2. 15:16
Heteken belül elfogadhatja az ukrán parlament a kárpátaljai magyarok oktatását lehetővé tévő törvényt
×
×