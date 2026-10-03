ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
368.6
usd:
327.58
bux:
140050.08
2026. október 3. szombat Helga
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szoboszlai Dominik a labdarúgó UEFA Nemzetek Ligája B divíziójának harmadik fordulójában játszott Magyarország - Georgia mérkõzés végén a Puskás Arénában 2026. október 2-án. A magyar válogatott 1-0-ra gyõzött.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Szoboszlai Dominikot ezért kapta le a pályáról Rossi

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint taktikai szempontból a magyar labdarúgó-válogatott játékosai az elsőtől az utolsó pillanatig betartották a megbeszélteket a vendég georgiai csapat ellen aratott 1-0-s siker alkalmával a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban.

„Megszenvedtünk érte, de megérdemelten nyertünk. A srácok nagyon rászolgáltak a gratulációra, mert kivétel nélkül mindenki nagyon odatette magát. Taktikai szempontból a csapat lehozta a megbeszélteket az elsőtől az utolsó pillanatig, így ez kiváló csapatmunka volt” – kezdte értékelését az olasz szakvezető.

Rossi kifejtette, hogy izomgörcsei miatt cserélte le a csapatkapitány Szoboszlai Dominiket, aki nagyon elfáradt, mert olyan sokat sprintelt.

„Az első félidőben védekező középpályás volt, a másodikban a középcsatár mögött futballozott, aztán a bal oldalon játszott. Szoboszlai bármilyen poszton tud játszani, akár jobbhátvédként is, de erre most nem volt szükség. Minden alkalommal bebizonyítja, hogy minden nézőpontból csapatkapitány, aki a piszkos munkát is elvégzi. Persze lehet olyan, amikor alulteljesít, mint Észak-Írországban, de ő a legelkötelezettebb játékos, aki valaha viselte a magyar címeres mezt, vagy akit én valaha láttam játszani” – méltatta Rossi a Liverpool sztárját.

A 62 éves tréner ugyancsak dicsérte Schäfer Andrást, aki Szoboszlai lecserélése után először viselhette a kapitányi karszalagot. Szerinte az Union Berlin középpályása minden szempontból hozzátesz a válogatott játékához, rendkívül pozitív karakter, aki a lábát és a fejét sem kímélve játszik, azaz megtestesíti azt, amiért a szurkolók szeretik a nemzeti együttest.

Szeretnék köszönetet mondani magyar szövetség elnökének, aki előző nap meglátogatott minket Telkiben, ahol megerősítette a bizalmát irántam – jelentette ki Rossi, aki szerint ez megnyugtatta a csapatát is.

Megjegyezte, a teljesítményt illetően az előző két mérkőzésen sem volt csalódott, együttese többet érdemelt volna a megszerzett egy pontnál, de nagyon kiegyenlített a csoport, így szinte minden találkozó ki-ki meccs. Hozzátette, Georgia ugyan hátrébb van a világranglistán, mégis sok értékes játékosa van, akik stabil csapatot alkotnak, így az új edzőnek csak egy kis időre van szüksége.

Szerinte Tbilisziben még nehezebb meccs vár a magyarokra, mint a mostani volt.

Kollégája, Ramaz Szvanadze úgy vélte, Georgia elsősorban azért szenvedett 1-0-s vereséget, mert nem tudta felvenni az ellenfél intenzitását, kiváltképpen az első félidőben.

A négy ponttal harmadik helyen álló magyarok a jövő hétfői negyedik körben a szintén négypontos Ukrajna vendégei lesznek a szlovákiai Nagyszombatban.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Szoboszlai Dominikot ezért kapta le a pályáról Rossi

labdarúgás

magyar válogatott

szoboszlai dominik

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Nehezen kiharcolt három pont Kerkez Milos értékes fejesgóljával

Nehezen kiharcolt három pont Kerkez Milos értékes fejesgóljával

Kerkez Milos az első félidőben fejelt góljával 1–0-ra nyert a magyar csapat a Nemzetek Ligájában a georgiaiak ellen. A csoportban Észak-Írország áll az élen hét ponttal, a magyar a második, az ukrán a harmadik, négy-négy ponttal. Georgiának egy pontja van.
Magyar Péter Kisvárdán: higgyetek és bízzatok a bátor magyar nőkben!

Magyar Péter Kisvárdán: higgyetek és bízzatok a bátor magyar nőkben!

Kisvárdán, az előzetes letartóztatásban lévő Seszták Miklós volt KDNP-s miniszter „fellegvárában” folytatta országjárását Magyar Péter miniszterelnök. „A mi üzenetünk az, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő” – mondta. Felszólalt, és a a színpadon végig a kormányfő mellett állt Dicső Viktória is, aki legyőzte április 12-én Sesztákot az egyéni körzetben.
 

Vitézy Dávid: felmondható az autópálya-koncesszió, új lehetőség nyílt

Száz páncélozott jármű félmilliárdért a szerbeknek? – Ruszin-Szendi Romulusz feljelentést tett

Ukrajna lépett, Magyar Péter reagált

Szuverenitásvédelmi Hivatal: nincs meg a 19 milliós, pár nap alatt elkészült és kifizetett tanulmány

Feljelentés az Alapjogokért Központ támogatásai miatt

Magyar Péter: még alacsonyabb lesz a Duna, a fenékküszöb Paks megmentője

VIDEÓ
Hitel vagy megtakarítás: hogyan dönt a magyar? Boczán Viktor, Inforádió, Aréna
Leváltja az orvosokat a mesterséges intelligencia? Hermann Péter, Inforádió, Aréna
Elszámoltatás vagy önkény? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.05. hétfő, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Palackvisszaváltási káosz: itt a boltok javaslata a helyzet rendezésére – Te mit gondolsz erről?

Palackvisszaváltási káosz: itt a boltok javaslata a helyzet rendezésére – Te mit gondolsz erről?

Komoly vita bontakozott ki a palackvisszaváltási rendszer nem kívánt mellékhatásairól: bár a visszaváltási arány rendkívül magas, a boltokban mindennaposak a konfliktusok, a kukák feltúrása és az automaták körüli torlódások egyre több panaszt generálnak. Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint a készpénzes beváltás lehetősége vonzóbbá tette a palackok gyűjtését, és már kialakulhatott egy másodlagos piac is az italcsomagolások körül. A szövetség nem a készpénzes visszaváltás teljes megszüntetését, hanem annak az élelmiszerüzletekből való kiszervezését javasolja, például hajléktalanszállók környékére vagy hulladékudvarokba. A kérdés egyre inkább az, hogy a rendszer működtetésével járó szociális és biztonsági problémák kezeléséből mekkora részt kell viselniük a kereskedőknek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vadiúj diszkontmulti érkezik Magyarországra: itt nyitják az első üzletet, 1000 új bolt is követheti rövid idő alatt

Vadiúj diszkontmulti érkezik Magyarországra: itt nyitják az első üzletet, 1000 új bolt is követheti rövid idő alatt

A lánc most Közép-Európára koncentrál. Iparági forrásaink szerint országonként akár 500-1000 bolt nyitása sem elképzelhetetlen közép távon.

BBC
Business Sport Travel Science
G7 to release 100 million barrels of oil and diesel after Trump export ban threat

G7 to release 100 million barrels of oil and diesel after Trump export ban threat

The co-ordinated release is aimed at heading off further price spikes and avoiding a ban on US diesel exports.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 2. 20:45
Nehezen kiharcolt három pont Kerkez Milos góljával
2026. október 2. 19:39
A Manchester City bejelentette: fellebbez
×
×