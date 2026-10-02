Szabad idősávok a Sándor-palotában!

Az elmúlt hetek meghatározó fejleménye a devizapiacokon a dollár markáns erősödése, amelyet az erős amerikai gazdaság, a szigorodó monetáris politika és az energiaválság egyaránt táplál. A dollárindex tegnap közel 0,6%-ot emelkedett. A mai nap a forint egyelőre tartja magát, miközben az euróövezeti infláció a vártnál nagyobb lett, az amerikai munkaerőpiac pedig meglepően nagyot lassult szeptemberben.