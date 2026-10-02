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A köztársasági elnök hivatala, a Sándor-palota épülete 2026. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Szabad idősávok a Sándor-palotában!

Infostart / MTI

Gyönyörű termek, régi rejtélyek. Részletek.

Jövő szombaton (október 10-én) újra látogatható lesz a Sándor-palota.

A Sándor-palota Facebook oldalán pénteken közölt információk szerint a jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit és hallhatnak különleges történeteket a palota históriáiból: a titokzatos római szarkofágról, Teleki Pál miniszterelnök rejtélyes haláláról, a szalonok kulisszatitkairól vagy éppen a berendezési tárgyak és szobrok misztikus többletjelentéseiről.

A jelentkezés feltételei a Sándor-palota honlapján olvashatók.

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