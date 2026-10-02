Hármas karambol az 1-es főúton, az egyik sérült meghalt

A bicskei önkormányzati tűzoltók áramtalanítják a járműveket, a helyszínre mentő is érkezett – írták.
A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság azt közölte: a baleset következtében az egyik személygépjármű vezetője a helyszínen életét vesztette.
A bicskei önkormányzati tűzoltók áramtalanítják a járműveket, a helyszínre mentő is érkezett – írták.
A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság azt közölte: a baleset következtében az egyik személygépjármű vezetője a helyszínen életét vesztette.
A kormány jóváhagyta Magyarország projektjavaslatait az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2026-os CEF2 Reflow pályázati kiírására – derül ki a Magyar Közlöny pénteki számából. A listán vasúti fejlesztések, digitális közúti infrastruktúra, nehéztehergépjármű-töltők és a Budapest Airport katonai-polgári kettős felhasználású fejlesztése is szerepel. A projektek tervezett bruttó összköltsége közel 49 milliárd forint.
A TOP10 szeptemberi kvíz listájára 2026-ban főként irodalmi és történelmi kvízek kerültek, de akadt köztük műemlékekről, népmesékről szóló kvíz és trükkös vaktérkép is.
A statement released by the group, which includes France, the UK and Germany, says reserves would be released within four months.